„Respect for Cleaners“: Gewerkschaft will Arbeitsbedingungen für Reinigungskräfte verbessern

IG BAU fordert mehr Anerkennung und bessere Bezahlung für die Branche. Auch Sonderzahlungen möchte die Gewerkschaft durchsetzen.

13.06.2023 | Stand: 15:35 Uhr

Daumen hoch für eine saubere Sache: Zum „Tag der Gebäudereinigung“ am Donnerstag, 15. Juni, fordert die Gewerkschaft IG BAU mehr Respekt für die Arbeit der rund 440 Reinigungskräfte im Landkreis Ostallgäu. Und das nicht nur von den Arbeitgebern.

Saubere Arbeit: Ohne Reinigungskräfte würde der Alltag im Ostallgäu nicht funktionieren

Wie die Gewerkschaft betont: Ob Praxisflure, Klassenzimmer, Kita-Toiletten, Schaufenster oder Lichtkuppeln in Firmen und Hotels – ohne Reinigungskräfte und Fensterputzer würde der Alltag im Kreis Ostallgäu nicht funktionieren. Auch würde keine Operation ohne OP-Reinigung laufen.

In der Gebäudereinigung sind Profis am Werk“, betont Michael Jäger in dem Zusammenhang. Der Bezirkschef der IG BAU Schwaben ruft deshalb dazu auf, die Arbeit der Reinigungskräfte zu würdigen, am besten schon bei der nächsten Begegnung. Gemäß dem Motto: der IG BAU zum Tag der Gebäudereinigung: „Respect for Cleaners – Saubere Arbeit!“

IG BAU will Sonderzahlung für Reinigungskräfte erreichen

Die IG BAU Schwaben will für die Reinigungskräfte im Kreis Ostallgäu außerdem eine Sonderzahlung erreichen: „Steigende Lebensmittelpreise, hohe Heizkosten, Mieten, die immer weiter anziehen – dass das Leben teurer wird, merkt kaum einer so deutlich wie die Menschen, die in der Gebäudereinigung arbeiten“, sagt Bezirkschef Jäger. Deshalb habe auch „kaum einer so dringend die Inflationsausgleichsprämie verdient wie Reinigungskräfte“. Die Firmen im Gebäudereiniger-Handwerk müssten „die Lohntüten dringend mit Einmalzahlungen aufpolstern“ – heuer durch die Inflationsausgleichsprämie und ab 2024 durch eine Jahressonderzahlung, fordert die Gewerkschaft. Auch das habe mit Respekt zu tun.

