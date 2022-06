Retro-Rätsel unserer Zeitung: Marktoberdorferin gewinnt 1000 Euro

Christine Staudacher aus Marktoberdorf freut sich über 1000 Euro. Für sie kommt der Geldgewinn wie gerufen – denn eine Reise steht an.

01.06.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Als Christine Staudacher am Dienstag beim Retro-Rätsel der Allgäuer Zeitung teilnahm, rechnete sie nicht damit, zu gewinnen. „Ich habe bisher kein Glück gehabt“, sagt die Marktoberdorferin. Doch die Pechsträhne ist nun gerissen: Die 75-Jährige durfte sich nun über 1000 Euro freuen. „Der Gewinn kommt gerade recht. Ich möchte nämlich meine Cousine in Fulda besuchen.“

Retro-Rätsel endete am 31. Mai: Marktoberdorferin gewinnt

Christine Staudacher knobelt gerne in ihrer Freizeit. „Ich bekomme dadurch den Kopf frei.“ Auch beim Retro-Rätsel unserer Zeitung hat sie schon öfter mitgemacht. „Manchmal ist die Lösung gar nicht so einfach. Da muss ich dann spekulieren“, sagt die 75-Jährige und lacht. Doch am Dienstag musste Staudacher nicht lange überlegen. Schnell erkannte sie, welcher Fehler sich auf dem Foto versteckte: Das digitale Display, auf dem das E-Paper unserer Zeitung zu sehen war, passte nicht in die Zeit. Staudacher gab den richtigen Hinweis und gewann bei der allerletzten Gelegenheit. Denn das Retro-Rätsel ging mit dem 31. Mai zu Ende.

Ein besonderer Gewinn für eine besonderer Reise

„Als der Anruf kam, dass ich gewonnen habe, war ich mit dem Kopf gerade ganz woanders“, erzählt Staudacher. Die Marktoberdorferin hatte nämlich noch einen Termin. Als Zweite Vorsitzende der Kolpingsfamilie wollte sie einem Vereinsmitglied zum 75. Geburtstag gratulieren. Umso größer war dann die Freude über den Gewinn. „Ich mache mir mit dem Geld ein paar richtig schöne Tage mit meiner Cousine und lade sie zum Essen ein“, sagt Christine Staudacher. Wegen der Corona-Pandemie hat sie ihre Cousine schon länger nicht gesehen. Deshalb ist die Reise für sie etwas ganz Besonderes – genauso wie der Gewinn.