Rettungswagen rückt in Kraftisried zum ersten Einsatz aus

Das BRK Ostallgäu möchte in Kraftisried einen neuen Standort errichten, da die Auslastung der Rettungsmittel gestiegen ist. Wann die Einweihung geplant ist.

14.10.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Die Morgensonne stand noch tief, als der neue Rettungswagen des Bayerischen Roten Kreuzes Ostallgäu in Kraftisried an seinem ersten Arbeitstag aus der Garage rollte. Von acht Uhr morgens bis acht Uhr abends, an sieben Tagen in der Woche, steht das Fahrzeug mitsamt seiner Besatzung zukünftig für Notfälle im Umland von Kraftisried bereit.

Erhöhter Bedarf im Bereich Obergünzburg und Marktoberdorf

„Eine regelmäßig von der Bayerischen Staatsregierung und den Krankenkassen veranlasste Untersuchung kam zu dem Ergebnis, dass die Auslastung der Rettungsmittel im Bereich Obergünzburg und Marktoberdorf gestiegen ist“, sagt Gunther Herold, stellvertretender Kreisgeschäftsführer und Leiter des Rettungsdienstes beim Roten Kreuz Ostallgäu. Um schnelle Hilfe in der Region weiterhin zu gewährleisten, wurde vom Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Allgäu die Einrichtung des zusätzlichen Standorts in Kraftisried beschlossen. Im Rahmen einer Ausschreibung erhielt das Rote Kreuz den Auftrag für den Betrieb des Fahrzeugs, sagt Herold.

Derzeit teilt sich der neue Rettungswagen (RTW) seine Unterkunft mit der Feuerwehr in Kraftisried. Die Unterbringung sei jedoch nur eine Zwischenlösung, sagt der Kreisgeschäftsführer des Roten Kreuzes, Thomas Hofmann. „Der Neubau einer eigenen Garage ist bereits geplant. Gemeinsam mit den Kraftisrieder Bürgerinnen und Bürgern wollen wir dann den endgültigen Standort im Jahr 2022 gebührend einweihen“, kündigt Hofmann an.

Rettungswagen in Kraftisried viermal angefordert

Organisatorisch gehört der neue RTW-Stellplatz zur Rettungswache in Obergünzburg. Dessen Wachleiter Franz Settele berichtete am Abend, als sich die Sonne schon längst hinter den Horizont verabschiedet hatte, „der allererste Einsatz des Rettungswagens war in einem Seniorenheim. Es folgten noch drei weitere Rettungsfahrten an diesem betriebsamen Tag.“

Lesen Sie auch: Warum wird das Wasser in Kraftisried mehr als doppelt so teuer?

Lesen Sie auch