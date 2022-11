Die Zukunft heißt Bella: Im Elbsee Restaurant hilft ein Roboter beim Bedienen

Ein Hauch von Science Fiction im Elbsee-Restaurant: Dort unterstützt ein Roboter das Personal beim Bedienen. Für die Gäste hat er noch mehr auf Lager.

11.11.2022 | Stand: 18:15 Uhr

Die bekannten Töne, die jeden Star Wars Film einleiten, schallen durch den Speiseraum des Elbsee Restaurants bei Aitrang. Um die Ecke rollt ein etwa 1,30 Meter großer Roboter. Nein, es ist nicht R2D2 aus den beliebten Filmen. Doch das, was da heranfährt, erinnertein bisschen an den kleinen Kerl. Der Elbsee-Roboter ist jedoch eine Sie. Sie heißt Bella und unterstützt das Personal beim Bedienen.

Roboter Bella kann mehr als nur Mahlzeiten transportieren

„Sie kann acht Mahlzeiten auf einmal tragen, ein bisschen sprechen und Musik abspielen“, erklärt die Restaurantleiterin Ilona Sachse. Wenn Bella im Einsatz ist, begleitet sie die Kellnerinnen und Kellner zu den Tischen, die dann – statt zwei – acht Speisen gleichzeitig servieren können. Bella sagt Dinge wie „Hallo liebe Gäste, Ihre Bestellung ist da“, lacht oder miaut, wenn Kinder ihr über den Kopf streicheln.

Der „BellaBot“, wie er bei der Firma „Digpanda Robotics“ angepriesen wird, ist nämlich in Gestalt einer Katze unterwegs: mit Schnurrhaaren, zwinkernden Augen und kleinen Ohren. Den Namen Bella hat sie im Elbsee-Restaurant behalten, obwohl er umprogrammiert werden könnte. „Zuerst haben wir überlegt, sie Lucy zu taufen, so steht es auch auf unserer Website. Aber dann haben alle sie weiterhin Bella genannt. Jetzt bleibt es dabei“, sagt Sachser. Eine Frau ist der Roboter deshalb, weil er mit einer weiblichen Stimme spricht.

Die meisten Gäste sind angetan von dem Roboter

Und Musik spielen kann Bella auch. „An Geburtstagen spielt sie Happy Birthday und auch für Hochzeiten gibt es einen passenden Song. In Zukunft wollen wir noch mehrere Lieder einspielen“, sagt Sachser. Die Musik aus Star Wars komme besonders gut an. Generell seien die Gäste angetan von dem Roboter. „Oft fragen sie: ,Können Sie uns die Bella schicken?’ Alle fotografieren oder filmen sie. Sie ist also gleichzeitig nützlich für uns und ein kleines Erlebnis für die Gäste.“

So sieht das auch Beate Schaulin (54) aus Obergünzburg, die den „BellaBot“ bisher zwei mal in Action erlebt hat: „Sie sieht wirklich süß aus und jeder dreht sich sofort zu ihr um, wenn sie vorbei fährt. Sie ist eine Attraktion.“ Man brauche weder Angst vor ihr zu haben, noch sei sie aufdringlich. „Im Gegenteil – in der Gastronomie werden händeringend Mitarbeiter gesucht. Da ist so ein Roboter ja vielleicht ganz hilfreich.“

So findet sich Bella im Elbsee Restaurant zurecht

Sobald Bella mit dem Servieren fertig ist, fährt sie zu ihrem Ausgangspunkt neben der Küche zurück. Um Kaffee und Kuchen zu holen, rollt sie zur Theke und sobald das Personal den „Abräumen“-Button drückt, fährt sie zur Spüle. Doch woher weiß sie so genau, wo sie hinfahren muss? Als ein Mitarbeiter von „Digpanda Robotics“ Bella im vergangenen April installiert hat, hat er den gesamten Raum inklusive der beiden Terrassen gescannt, erinnert sich die Restaurantleiterin. „Das hat ganz schön lange gedauert. Dann hat er Punkte eingezeichnet, zu denen sie fahren kann.“ An jedem Tisch befindet sich ein solcher Punkt. Damit Bella sich zurechtfindet, dürfen keine Möbel verrückt werden.

Der „BellaBot“ kann zu bestimmten Punkten im ganzen Restaurant fahren. Hier ist er auf dem Weg zur Spüle, um schmutziges Geschirr wegzubringen. Bild: Dominik Haf

Blockiert jemand ihren Weg, bemerkt sie das und bittet die Person freundlich, zur Seite zu gehen. Mit der Sonne auf der unteren Terrasse des Restaurants hat der Roboter ebenfalls kleine Probleme: „Das mag sie nicht, sie funktioniert dann nicht mehr richtig. Als ob die Sonne sie blenden würde“, sagt Sachser. Auf Aufforderungen wie „Bella, komm her!“, reagiere das Gerät nicht, es sei „keine Alexa“.

Und doch lernt Bella dazu. „Wir können Software-Updates installieren. So kommen neue Fähigkeiten dazu, oder Sätze, die sie sagen kann“, sagt Luca Krüger, Sohn des Geschäftsführers Martin Krüger. Ein zweiter Roboter würde seiner Ansicht nach keinen Sinn ergeben. Sie kämen sich nur in die Quere.

Wird es in Zukunft mehr Roboter wie Bella geben?

Trotzdem halten er und Sachser das Gerät für zukunftsträchtig. „Man weiß ja nie, was noch kommt, aber ich denke, wir machen diesen Trend weiterhin mit“, beteuert die Restaurantleiterin. Auf die Idee, einen Roboter einzustellen, ist Martin Krüger gekommen. Im Internet entdeckte er den „BellaBot“ und wollte ihn unbedingt ausprobieren. Nun stößt das Gerät fortwährend auf positives Feedback – sowohl von Seiten der Gäste als auch des Personals.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ersetzen kann Bella nicht. „Niemand verliert seinen Job“, betont Sachser. „Sie ist nur zur Unterstützung da. So müssen die Kellner nicht so oft hin und her laufen.“ Der Roboter transportiere zudem nur Essen, keine Getränke. Wenn Bella nämlich aufgrund eines Hindernisses abrupt anhalten müsste, würden die Getränke verschüttet.

Nach getaner Arbeit wird Bella an ihr Ladegerät angeschlossen. „Sie hat einen großen Akku. Der würde sogar für zwei Tage reichen, aber wir schließen sie immer über Nacht an“, sagt Luca Krüger. Abends stünden noch immer 60 Prozent Akkuverbleib auf der Anzeige. Und trotzdem braucht wohl auch ein Roboter mal seine Ruhe.

