Robotik und KI halten Einzug beim Mittelstand - hier setzt das TTZ in Marktoberdorf an

Wenn Roboter mit am Tisch sitzen. Das Technologiezentrum (TTZ) in Marktoberdorf nimmt Form an. Minister Blume und andere Beteiligte verraten Details.

25.04.2023 | Stand: 18:09 Uhr

Leichtgewichtige, kollaborative Roboter, kurz Cobots, sitzen jetzt mit am Tisch, sagt Unternehmer Manfred Rietzler. „Sie halten Einzug in den Mittelstand.“ Und durch Künstliche Intelligenz (KI) werde, wie bei ChatGPT, deren Programmierung immer simpler. Das wissen die Firmen in der Region – die sich auch wegen des Fachkräftemangels immer mehr für diese Themen interessieren. „Und dafür haben sie bald das neue Technologiezentrum (TTZ) für Robotik und Künstliche Intelligenz in Marktoberdorf als Anlaufpunkt“, sagt Rietzler.

