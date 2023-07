„Rock the Village“ in Bertoldshofen: Diese Bands stehen auf der Bühne

Namhafte Bands, die normalerweise bei "Rock am Ring" auf der Bühne stehen, spielen bei "Rock the Village" in Bertoldshofen. Es gibt härteren Sound zu hören.

Die Scotsrockband „Phoenexx“ und der Förderverein der Musikkapelle Bertoldshofen veranstalten zum dritten Mal das Minifestival „Rock the Village“ beim Sportplatz in Bertoldshofen. Es beginnt am Freitag, 7. Juli, ab 20 Uhr mit einer „Zentralrock-Party“, die ganz im Geiste der großen Bierzelt-Festivals in früheren Jahren steht. Ein DJ legt Rock- und Metalmusik auf. Der Eintritt ist frei.

AOP, In March, Traffic Jam und viele mehr spielen in Bertoldshofen

Am Samstag, 8. Juli, ist ab 19 Uhr Einlass auf das Festivalgelände. Als erste Gruppe des Abends wird die Old-School-Rockband „Traffic Jam“ auf der Bühne stehen. Nach zwölfjähriger Pause ist die Combo aus Bertoldshofen und Umgebung zurück und will frühere, aber auch neue Fans mit Nummern wie „Forever“ und „Ride Your Steel Horse“ begeistern.

Anschließend ist die Rock- und Metalband „In March“ an der Reihe. Mit ihrem 2022 veröffentlichten Debütalbum „Scenes“ stehen die fünf Musiker aus dem Allgäu für eine härtere musikalische Gangart. Dabei verbindet sich der Sound der Rockgitarren mit dem melodiösen Gesang der Frontfrau. Als Headliner konnten die Veranstalter die Punkrockband „AOP“ für „Rock the Village“ verpflichten.

Ihr 2021 erschienenes erstes Studioalbum „Von wegen Punkrock“ hat alle Erwartungen übertroffen, und seither sind die Württemberger mit ihren energiegeladenen Live-Auftritten auch gern gesehene Gäste bei Festivals wie „Rock am Ring/Rock im Park“ oder „Melt“. In Bertoldshofen werden AOP einen ihrer letzten Auftritte geben.

„,Rock the Village’ ist ein exklusives Minifestival, das zwar klein, aber fein ist, und all jenen gewidmet ist, die die alte Fetengängerzeit mit authentischer Rock- und Metalmusik vermissen“, sagt Mitveranstalter Sebastian Huber.

Hier gibt es Tickets für "Rock the Village" in Bertoldshofen

Karten für den zweiten Festivaltag gibt es ab 19 Uhr an der Abendkasse. Die Veranstalter empfehlen aber, Tickets unverbindlich im Internet zu reservieren, und zwar unter der Adresse www.phoenexx.de/rtv-tickets.