Ausverkaufter Rockabend mit Meggy Schneider war voller Erfolg

Der ausverkaufte Rockabend im Papillon Marktoberdorf war ein voller Erfolg. Kultrocker Meggy Schneider war den Tränen nahe.

13.05.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Kultrocker und Metalurgestein Meggy Schneider feiert nach fast 30 Jahren den ersten Rockabend Revival im ausverkauften Papillon. Seit Wochen fieberten viele treue Anhänger und Rockfans dem Termin am vergangen Freitag, 5. Mai, im neuen Marktoberdorfer Papillon Club entgegen. ,

Der Abend im Papillon war ein voller Erfolg

Zum Schluss war der Abend im ausverkauften Haus für Meggy Schneider und dem Betreiberduo Christian Raffler und Patrick Stroppel ein voller Erfolg. „Wir sind sprachlos und überwältigt“, so Raffler und Stroppel. Auch Kultrocker „Meggy Schneider“ konnte seine Freude kaum in Worte fassen und war mehrmals den Tränen nahe. Bereits am 6. Oktober soll der nächste Rockabend im Papillon über die Bühne gehen.

