"Schweren Herzens": Rockfrühling 2022 in Untrasried ist abgesagt

Der Rockfrühling 2022 in Untrasried findet nicht statt. Stattdessen soll 2023 gefeiert werden. Die neuen Termine stehen schon fest.

18.03.2022 | Stand: 12:40 Uhr

Nach langen Überlegungen steht die Entscheidung in Untrasried fest: Der Rockfrühling findet auch 2022 nicht statt. Dies teilten die Ostallgäuer Veranstalter auf ihrer Facebook-Seite mit. Bereits die vergangenen zwei Jahre, 2020 und 2021, fiel die Großveranstaltung Corona zum Opfer. „Schweren Herzens haben wir uns auch dieses Jahr dazu entschlossen, dass der Rockfrühling nicht stattfinden kann“, sagen die Veranstalter.

Traditionell findet jedes Jahr Anfang April der Rockfrühling in Untrasried statt. Bis zu 10.000 Besucher strömen jedes Jahr in das Partyzelt im beschaulichen Dorf Untrasried. Das Rockfestival gehört zu den größten in Süddeutschland. Es wird von vielen Vereinen vor Ort zusammen organisiert.

Rockfrühling in Untrasried: dritte Absage in Folge

2020 überrollte Corona das Event: Wenige Wochen vor Festivalbeginn mussten die Veranstalter den Rockfrühling absagen. Auch 2021 konnte das Festival nicht stattfinden. In diesem Jahr war die Hoffnung groß, dass das Party-Wochenende unter den Corona-Auflagen umsetzbar ist. Dies ist jedoch nicht der Fall: „Die allgemeine Situation und die dazugehörigen Regularien machen eine sinnvolle Planung für uns leider unmöglich“, heißt es von Seiten der Veranstalter. Doch bei all dem Wehmut richtet sich die Vorfreude vor allem ins nächste Jahr. Der Termin für den Rockfrühling 2023 steht bereits fest: 31. März und 1. April.

Findet "Go to Gö" 2022 statt?

Die Fans zeigen sich größtenteils enttäuscht, können die Entscheidung aber auch nachvollziehen. „Ich freue mich schon auf nächstes Jahr“, schreibt eine Nutzerin.

Lesen Sie auch

Endlich wieder Abrocken? So steht es um die Ostallgäuer Festivals Rockfrühling und Go to Gö Veranstaltungen 2022

Während das eine Ostallgäuer Festival ausfällt, steht bei dem anderen noch die Entscheidung aus. Am 29. und 30. April sowie am 7. Mai soll eigentlich „Go to Gö“ in Görisried stattfinden. Ob und wie das wirklich klappt, steht jedoch noch in den Sternen. Die Entscheidung müsste sehr bald fallen. Als Deadline haben sich die Veranstalter nämlich den 19. März gesetzt.

Bilderstrecke

Vor Corona: So war der Rockfrühling Untrasried 2019

1 von 30 Könnt Ihr noch? Natürlich konnten die Rockfans in Untrasried auch am zweiten Festival-Abend noch! Hier gibt's die Schnappschüsse vom Rückfrühling-Samstag. Bild: Stefan Schiller Könnt Ihr noch? Natürlich konnten die Rockfans in Untrasried auch am zweiten Festival-Abend noch! Hier gibt's die Schnappschüsse vom Rückfrühling-Samstag. Bild: Stefan Schiller 2 von 30 Könnt Ihr noch? Natürlich konnten die Rockfans in Untrasried auch am zweiten Festival-Abend noch! Hier gibt's die Schnappschüsse vom Rückfrühling-Samstag. Bild: Stefan Schiller Könnt Ihr noch? Natürlich konnten die Rockfans in Untrasried auch am zweiten Festival-Abend noch! Hier gibt's die Schnappschüsse vom Rückfrühling-Samstag. Bild: Stefan Schiller 3 von 30 Könnt Ihr noch? Natürlich konnten die Rockfans in Untrasried auch am zweiten Festival-Abend noch! Hier gibt's die Schnappschüsse vom Rückfrühling-Samstag. Bild: Stefan Schiller Könnt Ihr noch? Natürlich konnten die Rockfans in Untrasried auch am zweiten Festival-Abend noch! Hier gibt's die Schnappschüsse vom Rückfrühling-Samstag. Bild: Stefan Schiller 4 von 30 Könnt Ihr noch? Natürlich konnten die Rockfans in Untrasried auch am zweiten Festival-Abend noch! Hier gibt's die Schnappschüsse vom Rückfrühling-Samstag. Bild: Stefan Schiller Könnt Ihr noch? Natürlich konnten die Rockfans in Untrasried auch am zweiten Festival-Abend noch! Hier gibt's die Schnappschüsse vom Rückfrühling-Samstag. Bild: Stefan Schiller 5 von 30 Könnt Ihr noch? Natürlich konnten die Rockfans in Untrasried auch am zweiten Festival-Abend noch! Hier gibt's die Schnappschüsse vom Rückfrühling-Samstag. Bild: Stefan Schiller Könnt Ihr noch? Natürlich konnten die Rockfans in Untrasried auch am zweiten Festival-Abend noch! Hier gibt's die Schnappschüsse vom Rückfrühling-Samstag. Bild: Stefan Schiller 6 von 30 Könnt Ihr noch? Natürlich konnten die Rockfans in Untrasried auch am zweiten Festival-Abend noch! Hier gibt's die Schnappschüsse vom Rückfrühling-Samstag. Bild: Stefan Schiller Könnt Ihr noch? Natürlich konnten die Rockfans in Untrasried auch am zweiten Festival-Abend noch! Hier gibt's die Schnappschüsse vom Rückfrühling-Samstag. Bild: Stefan Schiller 7 von 30 Könnt Ihr noch? Natürlich konnten die Rockfans in Untrasried auch am zweiten Festival-Abend noch! Hier gibt's die Schnappschüsse vom Rückfrühling-Samstag. Bild: Stefan Schiller Könnt Ihr noch? Natürlich konnten die Rockfans in Untrasried auch am zweiten Festival-Abend noch! Hier gibt's die Schnappschüsse vom Rückfrühling-Samstag. Bild: Stefan Schiller 8 von 30 Könnt Ihr noch? Natürlich konnten die Rockfans in Untrasried auch am zweiten Festival-Abend noch! Hier gibt's die Schnappschüsse vom Rückfrühling-Samstag. Bild: Stefan Schiller Könnt Ihr noch? Natürlich konnten die Rockfans in Untrasried auch am zweiten Festival-Abend noch! Hier gibt's die Schnappschüsse vom Rückfrühling-Samstag. Bild: Stefan Schiller 9 von 30 Könnt Ihr noch? Natürlich konnten die Rockfans in Untrasried auch am zweiten Festival-Abend noch! Hier gibt's die Schnappschüsse vom Rückfrühling-Samstag. Bild: Stefan Schiller Könnt Ihr noch? Natürlich konnten die Rockfans in Untrasried auch am zweiten Festival-Abend noch! Hier gibt's die Schnappschüsse vom Rückfrühling-Samstag. Bild: Stefan Schiller 10 von 30 Könnt Ihr noch? Natürlich konnten die Rockfans in Untrasried auch am zweiten Festival-Abend noch! Hier gibt's die Schnappschüsse vom Rückfrühling-Samstag. Bild: Stefan Schiller Könnt Ihr noch? Natürlich konnten die Rockfans in Untrasried auch am zweiten Festival-Abend noch! Hier gibt's die Schnappschüsse vom Rückfrühling-Samstag. Bild: Stefan Schiller 11 von 30 Könnt Ihr noch? Natürlich konnten die Rockfans in Untrasried auch am zweiten Festival-Abend noch! Hier gibt's die Schnappschüsse vom Rückfrühling-Samstag. Bild: Stefan Schiller Könnt Ihr noch? Natürlich konnten die Rockfans in Untrasried auch am zweiten Festival-Abend noch! Hier gibt's die Schnappschüsse vom Rückfrühling-Samstag. Bild: Stefan Schiller 12 von 30 Könnt Ihr noch? Natürlich konnten die Rockfans in Untrasried auch am zweiten Festival-Abend noch! Hier gibt's die Schnappschüsse vom Rückfrühling-Samstag. Bild: Stefan Schiller Könnt Ihr noch? Natürlich konnten die Rockfans in Untrasried auch am zweiten Festival-Abend noch! Hier gibt's die Schnappschüsse vom Rückfrühling-Samstag. Bild: Stefan Schiller 13 von 30 Könnt Ihr noch? Natürlich konnten die Rockfans in Untrasried auch am zweiten Festival-Abend noch! Hier gibt's die Schnappschüsse vom Rückfrühling-Samstag. Bild: Stefan Schiller Könnt Ihr noch? Natürlich konnten die Rockfans in Untrasried auch am zweiten Festival-Abend noch! Hier gibt's die Schnappschüsse vom Rückfrühling-Samstag. Bild: Stefan Schiller 14 von 30 Könnt Ihr noch? Natürlich konnten die Rockfans in Untrasried auch am zweiten Festival-Abend noch! Hier gibt's die Schnappschüsse vom Rückfrühling-Samstag. Bild: Stefan Schiller Könnt Ihr noch? Natürlich konnten die Rockfans in Untrasried auch am zweiten Festival-Abend noch! Hier gibt's die Schnappschüsse vom Rückfrühling-Samstag. Bild: Stefan Schiller 15 von 30 Könnt Ihr noch? Natürlich konnten die Rockfans in Untrasried auch am zweiten Festival-Abend noch! Hier gibt's die Schnappschüsse vom Rückfrühling-Samstag. Bild: Stefan Schiller Könnt Ihr noch? Natürlich konnten die Rockfans in Untrasried auch am zweiten Festival-Abend noch! Hier gibt's die Schnappschüsse vom Rückfrühling-Samstag. Bild: Stefan Schiller 16 von 30 Könnt Ihr noch? Natürlich konnten die Rockfans in Untrasried auch am zweiten Festival-Abend noch! Hier gibt's die Schnappschüsse vom Rückfrühling-Samstag. Bild: Stefan Schiller (Archiv) Könnt Ihr noch? Natürlich konnten die Rockfans in Untrasried auch am zweiten Festival-Abend noch! Hier gibt's die Schnappschüsse vom Rückfrühling-Samstag. Bild: Stefan Schiller (Archiv) 17 von 30 Könnt Ihr noch? Natürlich konnten die Rockfans in Untrasried auch am zweiten Festival-Abend noch! Hier gibt's die Schnappschüsse vom Rückfrühling-Samstag. Bild: Stefan Schiller (Archiv) Könnt Ihr noch? Natürlich konnten die Rockfans in Untrasried auch am zweiten Festival-Abend noch! Hier gibt's die Schnappschüsse vom Rückfrühling-Samstag. Bild: Stefan Schiller (Archiv) 18 von 30 Könnt Ihr noch? Natürlich konnten die Rockfans in Untrasried auch am zweiten Festival-Abend noch! Hier gibt's die Schnappschüsse vom Rückfrühling-Samstag. Bild: Stefan Schiller Könnt Ihr noch? Natürlich konnten die Rockfans in Untrasried auch am zweiten Festival-Abend noch! Hier gibt's die Schnappschüsse vom Rückfrühling-Samstag. Bild: Stefan Schiller 19 von 30 Könnt Ihr noch? Natürlich konnten die Rockfans in Untrasried auch am zweiten Festival-Abend noch! Hier gibt's die Schnappschüsse vom Rückfrühling-Samstag. Bild: Stefan Schiller Könnt Ihr noch? Natürlich konnten die Rockfans in Untrasried auch am zweiten Festival-Abend noch! Hier gibt's die Schnappschüsse vom Rückfrühling-Samstag. Bild: Stefan Schiller 20 von 30 Könnt Ihr noch? Natürlich konnten die Rockfans in Untrasried auch am zweiten Festival-Abend noch! Hier gibt's die Schnappschüsse vom Rückfrühling-Samstag. Bild: Stefan Schiller Könnt Ihr noch? Natürlich konnten die Rockfans in Untrasried auch am zweiten Festival-Abend noch! Hier gibt's die Schnappschüsse vom Rückfrühling-Samstag. Bild: Stefan Schiller 21 von 30 Könnt Ihr noch? Natürlich konnten die Rockfans in Untrasried auch am zweiten Festival-Abend noch! Hier gibt's die Schnappschüsse vom Rückfrühling-Samstag. Bild: Stefan Schiller Könnt Ihr noch? Natürlich konnten die Rockfans in Untrasried auch am zweiten Festival-Abend noch! Hier gibt's die Schnappschüsse vom Rückfrühling-Samstag. Bild: Stefan Schiller 22 von 30 Könnt Ihr noch? Natürlich konnten die Rockfans in Untrasried auch am zweiten Festival-Abend noch! Hier gibt's die Schnappschüsse vom Rückfrühling-Samstag. Bild: Stefan Schiller Könnt Ihr noch? Natürlich konnten die Rockfans in Untrasried auch am zweiten Festival-Abend noch! Hier gibt's die Schnappschüsse vom Rückfrühling-Samstag. Bild: Stefan Schiller 23 von 30 Könnt Ihr noch? Natürlich konnten die Rockfans in Untrasried auch am zweiten Festival-Abend noch! Hier gibt's die Schnappschüsse vom Rückfrühling-Samstag. Bild: Stefan Schiller Könnt Ihr noch? Natürlich konnten die Rockfans in Untrasried auch am zweiten Festival-Abend noch! Hier gibt's die Schnappschüsse vom Rückfrühling-Samstag. Bild: Stefan Schiller 24 von 30 Könnt Ihr noch? Natürlich konnten die Rockfans in Untrasried auch am zweiten Festival-Abend noch! Hier gibt's die Schnappschüsse vom Rückfrühling-Samstag. Bild: Stefan Schiller Könnt Ihr noch? Natürlich konnten die Rockfans in Untrasried auch am zweiten Festival-Abend noch! Hier gibt's die Schnappschüsse vom Rückfrühling-Samstag. Bild: Stefan Schiller 25 von 30 Könnt Ihr noch? Natürlich konnten die Rockfans in Untrasried auch am zweiten Festival-Abend noch! Hier gibt's die Schnappschüsse vom Rückfrühling-Samstag. Bild: Stefan Schiller Könnt Ihr noch? Natürlich konnten die Rockfans in Untrasried auch am zweiten Festival-Abend noch! Hier gibt's die Schnappschüsse vom Rückfrühling-Samstag. Bild: Stefan Schiller 26 von 30 Könnt Ihr noch? Natürlich konnten die Rockfans in Untrasried auch am zweiten Festival-Abend noch! Hier gibt's die Schnappschüsse vom Rückfrühling-Samstag. Bild: Stefan Schiller Könnt Ihr noch? Natürlich konnten die Rockfans in Untrasried auch am zweiten Festival-Abend noch! Hier gibt's die Schnappschüsse vom Rückfrühling-Samstag. Bild: Stefan Schiller 27 von 30 Könnt Ihr noch? Natürlich konnten die Rockfans in Untrasried auch am zweiten Festival-Abend noch! Hier gibt's die Schnappschüsse vom Rückfrühling-Samstag. Bild: Stefan Schiller Könnt Ihr noch? Natürlich konnten die Rockfans in Untrasried auch am zweiten Festival-Abend noch! Hier gibt's die Schnappschüsse vom Rückfrühling-Samstag. Bild: Stefan Schiller 28 von 30 Könnt Ihr noch? Natürlich konnten die Rockfans in Untrasried auch am zweiten Festival-Abend noch! Hier gibt's die Schnappschüsse vom Rückfrühling-Samstag. Bild: Stefan Schiller Könnt Ihr noch? Natürlich konnten die Rockfans in Untrasried auch am zweiten Festival-Abend noch! Hier gibt's die Schnappschüsse vom Rückfrühling-Samstag. Bild: Stefan Schiller 29 von 30 Könnt Ihr noch? Natürlich konnten die Rockfans in Untrasried auch am zweiten Festival-Abend noch! Hier gibt's die Schnappschüsse vom Rückfrühling-Samstag. Bild: Stefan Schiller Könnt Ihr noch? Natürlich konnten die Rockfans in Untrasried auch am zweiten Festival-Abend noch! Hier gibt's die Schnappschüsse vom Rückfrühling-Samstag. Bild: Stefan Schiller 30 von 30 Könnt Ihr noch? Natürlich konnten die Rockfans in Untrasried auch am zweiten Festival-Abend noch! Hier gibt's die Schnappschüsse vom Rückfrühling-Samstag. Bild: Stefan Schiller Könnt Ihr noch? Natürlich konnten die Rockfans in Untrasried auch am zweiten Festival-Abend noch! Hier gibt's die Schnappschüsse vom Rückfrühling-Samstag. Bild: Stefan Schiller 1 von 30 Bild: Stefan Schiller Bild: Stefan Schiller

Lesen Sie auch: Wie steht es um das Ostallgäuer Festival Go tö GÖ in Görisried?

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Marktoberdorf informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Marktoberdorf".