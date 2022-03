Rockfrühling Untrasried 2022 ist abgesagt

Der Rockfrühling Untrasried findet auch im Jahr 2022 nicht statt. Was bisher bekannt ist und wie es 2023 weitergehen soll.

18.03.2022 | Stand: 11:37 Uhr

Wie auch schon in den letzten zwei Jahren, wird der Rockfrühling Untrasried auch 2022 nicht stattfinden. Die allgemeine Situation und die aktuellen Regeln machten eine sinnvolle Planung unmöglich, wie die Veranstalter auf ihrer Facebook-Seite mitteilen. Als eines der größten Rockfestivals Süddeutschlands lockt der Rockfrühling normalerweise jedes Jahr um die 10.000 Fans in den kleinen Ort Untrasried zwischen Kempten und Obergünzburg.

Findet der Rockfrühling 2022 Untrasried statt?

Nein, auch 2022 findet der Rockfrühling Untrasried nicht statt. Die Veranstalter teilten auf ihrer Facebook-Seite mit, dass die allgemeine Situation, wie auch schon in den beiden Jahren zuvor, keine sichere Planung zulasse.

Lesen Sie auch

Ostallgäuer Festival "Schweren Herzens": Rockfrühling 2022 in Untrasried ist abgesagt

Was ist bisher zum Rockfrühling Untrasried 2023 bekannt?

Laut Veranstaltern findet der Rockfrühling Untrasried 2023 am 31. März und 1. April statt. Weitere Pläne für das nächste Jahr sollen zeitnah bekanntgegeben werden.

Welche Bands treten beim Rockfrühling Untrasried 2023 auf?

Mögliche Bands, die beim Rockfrühling Untrasried 2023 auftreten könnten, sind noch nicht bekannt. In den letzten Jahren waren unter anderem Bands wie

Insanity Inc.,

Shark oder

Solid Age dabei.

Wo kann man Tickets für den Rockfrühling Untrasried kaufen?

In den letzten Jahren konnten Tickets ausschließlich auf der Website des Festivals und an der Abendkasse gekauft werden.

Das letzte mal fand der Rockfrühling im April 2019 statt. Damals trat unter anderem die Partyband Shark auf. Bild: Stefan Schiller (Archiv)

Rockfrühling Untrasried: Jugendschutz

Welche Regeln gibt es für Jugendliche beim Rockfrühling? Genaue Infos gibt es auf der Festival-Website, grundsätzlich galt in den letzten Jahren aber:

Unter 16 Jahre: Jugendliche unter 16 Jahren haben keinen Zutritt

Jugendliche unter 16 Jahren haben keinen Zutritt Zwischen 16 und 18 Jahre: Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren dürfen nur bis Mitternacht teilnehmen, es sei denn sie werden von einem Erziehungsberechtigten begleitet. Dieser kann mittels einer Erziehungsbeauftragung ausgewiesen werden. Zusätzlich muss eine ausgefüllte Event-ID am Eingang abgeben werden.

Anfahrt zum Rockfrühling Untrasried

Das Festival findet am Rande des 800-Einwohner Ortes Untrasried zwischen Kempten und Obergünzburg statt. Wer mit dem Auto anreisen will, findet hier eine Karte zur Anfahrt. In den letzten Jahren wurden zusätzlich auch ein Bus angeboten, der die Partygänger bis zum Zelt gebracht hat. Ob dies auch bei einem möglichen Rockfrühling Untrasried 2022 wieder der Fall sein würde, teilen wir Ihnen an dieser Stelle mit, sobald es nähere Informationen gibt.