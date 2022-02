Rosen zum Valentinstag: Auf dieses Merkmal sollte man beim Blumenkauf achten

Der Valentinstag 2022 steht an: Rosen sind jedoch oft mit Pestiziden belastet. Der Bund Naturschutz Ostallgäu gibt Tipps, auf was beim Blumenkauf zu achten ist.

13.02.2022 | Stand: 12:09 Uhr

Rosen seien besonders mit Giftstoffen belastet und nicht nachhaltig, Tulpen seien da unbedenklicher. Beim Kauf sollte auf das Fairtrade-Siegel achten. Beste Wahl seien Bio-Blumen und heimische Pflanzen. Und: Es müssten nicht immer Schnittblumen sein. Diese Tipps gibt die Kreisgruppe Ostallgäu-Kaufbeuren des Bund Naturschutz in Bayern zum bevorstehenden Valentinstag am Montag, 14. Februar.

Bund Naturschutz Ostallgäu zum Valentinstag: Blumen sind oft mit Pestiziden belastet

Doch nicht nur an diesem Tag erfreuen sich Blumen bei den Beschenkten großer Beliebtheit. Muttertag, Geburtstag oder einfach nur mal so: Blumen gehören zum Leben dazu. Die Auswahl ist riesig, es gibt unzählige schöne Blumen in vielen traumhaften Farben. Doch der BN mahnt in seiner Pressemitteilung zur Vorsicht: Insbesondere Rosen, die in Deutschland im Winter angebotenen werden, seien oft mit Pestiziden belastet und führten zu Problemen in den Herstellerländern.

Im Winter und damit auch zum Valentinstag kommen die Rosen hauptsächlich mit dem Flugzeug aus Kenia. Sie werden dort mit enormem Wasserverbrauch gezüchtet, die Folgen für die Bevölkerung sind gravierend, erläutert Geschäftsstellenleiterin Christine Räder. 2020 seien rund 300 Millionen Rosen direkt aus Kenia nach Deutschland importiert.

Valentinstag: Darauf ist beim Blumenkauf zu achten

Aber es seien nicht Rosen allein, die Probleme verursachen. „Ungefähr zwei Drittel aller Zimmer- und Zierpflanzen werden im globalen Süden kultiviert oder vorgezogen, was neben dem hohen Wasserverbrauch häufig mit intensivem Pestizideinsatz einhergeht.“ Diese Stoffe schädigten vor allem die Gesundheit der Arbeiterinnen und Arbeiter im Rosenanbau, die zumeist unter schlechten Bedingungen tätig sind, könnten krebserregend sein oder sich negativ auf das Hormonsystem auswirken, sagt Räder.

Wenn das Siegel „Fairtrade“ auf dem Blumentopf, der Rose oder dem Blumenstrauß erkennbar ist, so verlaufe die Blumenzucht nach besseren sozialen und ökologischen Standards als bei herkömmlichen Produkten. Räder: „Wer beim Blumenkauf auf dieses Siegel achtet, tut also auch den Beschäftigten vor Ort und der Umwelt etwas Gutes.“

