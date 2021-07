Rotary-Club Marktoberdorf als Pate beim Projekt "Aufwind"

Club will heuer zehn Kindern als Pate zur Seite stehen. Wie jeden Sommer sozial benachteiligten Buben und Mädchen eine besondere Förderung zuteil wird.

26.07.2021 | Stand: 09:00 Uhr

Ein Ferienerlebnis der besonderen Art unterstützt der Rotary Club Marktoberdorf mit zehn Patenschaften für das Aufwind-Sommercamp in der Theaterschule Mobilé. Vier Tage voller Kreativität im Mobilé neben gemeinsamem Essen und Übernachten im Internat des Gymnasiums erwartet die Teilnehmer und Teilnehmerinnen. So hat sich der Verein Menschen im Aufwind zur Aufgabe gemacht, Kinder und Jugendliche aus schwierigen Lebensumständen mit kulturell-ästhetischer Bildung zu fördern.

Insgesamt 24 Kinder angemeldet

24 Kinder zwischen neun und 14 Jahren aus Marktoberdorf und Umgebung sind bereits angemeldet. Das Sommercamp bietet den Buben und Mädchen zahlreiche Möglichkeiten zum Malen, Tanzen, Musizieren, Theaterspielen, Trommeln oder Jonglieren, um ihre kreativen Talente zu entdecken. Es gibt aber auch eine Zeit zum Erzählen oder Vorlesen. Partner wie das Don-Bosco-Förderzentrum Marktoberdorf, die Erich-Kästner-Schule Füssen und die Erziehungsberatungsstelle vermittelten die Plätze. „Während der Zeit des Lockdowns ist die Idee beim Rotary Club Marktoberdorf aufgekommen, in diesem Jahr mit einer Patenschaft zehn Kinder die Möglichkeit anzubieten in das Sommercamp zu kommen“, so Präsident Stefan Schmid bei der Übergabe der zehn Patenschaften.

Seit elf Jahren besteht das Projekt Aufwind

Das Projekt wurde 2010 ins Leben gerufen und der Verein Menschen im Aufwind wurde gegründet. Der Verein nützt die vielfältigen Möglichkeiten der Theaterschule Mobilé mit Hilfe von Künstlern und Pädagogen. So sind neben Monika Schubert und Lucia Golda vom Mobilé von Anfang an dabei Prof. Oliver Reuter, der als Kunstpädagoge an der Universität Würzburg tätig ist, sowie der Schlagzeuger und Leiter des Landes-Jugendjazzorchesters Harald Rüschenbaum.