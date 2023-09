So soll das neue Mehrzweckgebäude am Roten Schloss in Unterthingau aussehen

Der Rohbau des neuen Mehrzweckgebäudes beim Roten Schloss in Unterthingau steht. An die 1,5 Millionen Euro soll der Bau kosten. Was genau geplant ist.

05.09.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Eitel Sonnenschein herrschte am Freitagnachmittag am Roten Schloss in Unterthingau. Nicht nur wegen spätsommerlicher 24 Grad. Vielmehr auch deshalb, weil das Richtfest fürs neue gemeindliche Mehrzweckgebäude, das im Rahmen der Neugestaltung Umfeld Schloss entsteht, gefeiert wurde. Laut Bürgermeister Bernhard Dolp soll es zu Sommerbeginn 2024 fertig gestellt sein. Die Baukosten sollen an die eineinhalb Millionen Euro betragen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.