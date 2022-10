Rückkehr nach 15 Jahren: Das ist der neuer Direktor des Gymnasiums Marktoberdorf

Hermann Brücklmayr kehrt als Schulleiter zu seinen schulischen Wurzeln zurück. Warum man am Gymnasium deshalb vom Anhalten einer Glückssträhne spricht.

Schülersprecherin Laetitia Höllisch brachte es ganz gut auf den Punkt. „Schüler kommen und gehen. Das ist an einer Schule ganz normal. Auch bei den Lehrern gibt es manchmal Wechsel. Das gehört dazu. Aber es ist aufregend, wenn ein neuer Kapitän das Schiff lenkt.“ Der neue Kapitän heißt in diesem Fall Hermann Brücklmayr. Und seit diesem Schuljahr ist er der neue Leiter des Gymnasiums Marktoberdorf. Am Freitag wurde er mit einer Feier offiziell in sein Amt eingeführt.

Erste Stelle in Marktoberdorf

„Je bewusster der Anfang begangen wird, desto größer ist die Chance, dass das Werk gelingt“, sagte der stellvertretende Schulleiter, Thorsten Krebs, zu Beginn. Dabei ist der Neue kein Unbekannter. Nach Studium und Referendariat trat Brücklmayr am Gymnasium Marktoberdorf 1994 seine erste Stelle als Mathematik- und Physiklehrer an. 2007 wechselte er als stellvertretender Schulleiter ans Hildegardis-Gymnasium nach Kempten, bis er 2015 zum Schulleiter des Carl-von-Linde-Gymnasiums – ebenfalls in Kempten – berufen wurde. Nun kehrte er an seine schulischen Wurzeln zurück.

Auf den „Umweg“, den Brücklmayr quasi über Kempten nahm, ging auch der Ministerialbeauftragte für die Gymnasien in Schwaben, Dr. Christoph Henzler, in seiner Rede ein. „Flapsig könnte man sagen: In Kempten hat er nur geübt, um dann in Marktoberdorf seiner wahren Berufung nachzugehen.“

Gymnasium Marktoberdorf ist eine "wunderbare Schule"

Als während seiner Rede der Schulgong mit seiner aufsteigenden Tonfolge erklang, bemerkte Henzler: „Sie kommen an eine Schule, an der sogar der Gong optimistisch eingestellt ist.“ Brücklmayr kenne die Schule. Dennoch sei der Schritt, als Schulleiter zurückzukehren, ein „einschneidendes Ereignis“. Ein Gymnasium zu führen, sei eine besondere Aufgabe, sagte Henzler. „Auf diese Schule gehen junge Menschen, um den höchsten Bildungsabschluss zu bekommen.“ Wichtige Fundamente für die Leitung einer Schule seien unter anderem Fairness, Achtung und Wertschätzung jeder Person sowie die Fürsorge für das Team. Das Gymnasium Marktoberdorf sei eine „wunderbare Schule“, sagte Henzler. „Und ich denke, der Schulleiter passt dazu.“

"Es müssen alle an einem Strang ziehen"

Brücklmayr selbst sagte, dass sein Vorgänger Wilhelm Mooser in den 14 Jahren seiner Amtszeit eine Ära geprägt habe. Er wolle versuchen, in seine Fußstapfen zu treten, „aber ohne die Richtung zu ändern“. Brücklmayr betonte, dass die Leitung eines Gymnasiums eine Aufgabe sei, die einer alleine gar nicht bewältigen könne. Es brauche die Mithilfe des Kollegiums, des Sekretariats sowie der Schüler und Eltern. „Es müssen alle an einem Strang ziehen. Mein Anliegen ist es, mit allen konstruktiv zusammenzuarbeiten“, sagte Brücklmayr.

"Die Glückssträhne für das Gymnasium Marktoberdorf hält"

Den Wunsch auf ein gutes Miteinander betonten auch Jutta Unger für den Personalrat und Prof. Dirk Jacob für den Elternbeirat. Er wünschte Brücklmayr „für alle Entscheidungen eine glückliche Hand“. Schülersprecher Tobias Straub hofft, dass es auch Brücklmayr gelinge, eine Ära zu prägen. Und sein Schülersprecher-Kollege Simon Gemkow sagte, er freue sich auf die Zusammenarbeit und „anregende Gespräche“. Dass die Feier auch musikalisch anregend war, dafür sorgte unter anderem das Vokalensemble des Gymnasiums.

Thorsten Krebs sagte, das Gymnasium hatte seit dem Jahr 1962 sieben Schulleiter. Seiner Ansicht nach habe die Schule bislang stets ein „riesen Glück“ gehabt mit ihren Direktoren. Mit Blick auf die ersten Wochen und die Zusammenarbeit mit dem neuen Schulleiter könne er jedoch sagen: „Ich denke, unsere Glückssträhne hält an.“

