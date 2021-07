Der nagelneue Kindergarten an der Saliterstraße in Marktoberdorf soll noch heuer in Betrieb gehen. Warum die Stadträte bei der Baustellenbesichtigung ins Schwärmen geraten.

20.07.2021 | Stand: 11:48 Uhr

Nur der Innenausbau ist noch nicht fertig: Noch heuer soll in Marktoberdorf der neue, für circa 4,9 Millionen Euro errichtete und vom preisgekrönten Berliner Büro Freitag&Hartmann geplante Kindergarten an der Saliterstraße in Betrieb gehen. Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell hofft sogar auf einen Start zum Schuljahresbeginn. "Es ist ein Wunder, dass wir so weit sind", sagt Bauamtsleiter Ralf Baur.