Warum Bürgermeister Hell den Abschied von Rupert Filser mit zwei weinenden Augen sieht

Rupert Filser verlässt das Rathaus in Marktoberdorf. Über 40 Jahre war er dort tätig. Welche Vorahnung er bereits als Schüler hatte und wer ihm nachfolgt.

30.01.2022 | Stand: 05:30 Uhr

„Vielleicht werde ich ja mal Beamter“: Als Rupert Filser diesen Satz im jugendlichen Alter sprach, ahnte er nicht, dass er sich bewahrheiten sollte. Denn seiner Deutschlehrerin am Gymnasium, der langjährigen Stadträtin Jutta Jandl, hatte Filser einen Text gegeben, der arg bürokratisch klang. Ganz ungewohnt für ein Kind mit landwirtschaftlichem Hintergrund. Nun geht Rupert Filser mit 64 Jahren nach Jahrzehnten im Marktoberdorfer Rathaus in Pension.

Bürgermeister Hell sieht den Abschied mit zwei weinenden Augen

Filser lasse nach über 43 Jahren im öffentlichen Dienst vielleicht mit einem weinenden Auge den Schreibtisch Schreibtisch sein und werde mit einem lachenden Auge die freie Zeit im Kreise seiner Familie samt Enkelkindern genießen, vermutete Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell und gestand unumwunden: „Ich sehe das mit zwei weinenden Augen.“ Denn Filser sei ihm, dem Quereinsteiger in den Beruf, stets eine wertvolle Stütze gewesen. „Er hat mich mit Argumenten manchmal auch vom Gegenteil meiner Meinung überzeugt – zum Nutzen von uns allen“. Dabei würdigte er Filsers „große Unterstützung und Loyalität, seine offenen Worte und klare Haltung“.

1981 hatte sich Filser als Diplomverwaltungswirt auf eine Stellenanzeige beworben, in der eine „Spitzenstelle im mittleren Dienst“ zu besetzen war. Dass er dabei in seinem handgeschriebenen Lebenslauf angab, für einige Monate als Parkplatzaufseher und Verkäufer im Kiosk in Hohenschwangau gearbeitet zu haben, ließ nicht nur Hell in der Stadtratssitzung schmunzeln. Die Zeit im Marktoberdorfer Rathaus wurde von drei Jahren als Geschäftsstellenleiter im Markt Unterthingau unterbrochen – bis Filser von der Stadt „zurück gebeten“ wurde. 2001 übernahm er die neu geschaffene Stelle des Hauptamtsleiters. Vier Bürgermeister hat er in seinen Jahren begleitet.

So hat Rupert Filser die Kultur in Marktoberdorf belebt

Mit großer Verantwortung und Umsicht habe Filser die Verwaltung organisiert, sagte Hell. Er habe sich stets als Diener der Bürgerinnen und Bürger sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rathaus verstanden.

Zugleich gilt Filser als nicht nur wegen eigener musikalischen und schauspielerischen Talente als ausgewiesener Kulturexperte. Als Leiter des Kulturamts war er eng mit der regionalen und überregionalen Szene vernetzt. Ihm sei es deshalb gelungen, namhafte Ensembles ins Modeon zu holen, sagte Hell.

Der Stadtrat nimmt mit langem Applaus Abschied

Gerade Filsers Hilfsbereitschaft hob auch Thorsten Krebs im Namen des Stadtrats hervor. Er habe in den Jahrzehnten Generationen von Stadträtinnen und Stadträten mit Rat und Tat beiseite gestanden. Kühler Kopf, scharfer Verstand, viel Herz und ein gutes Bauchgefühl zeichneten ihn aus. Das Gremium spendete lang anhaltenden Applaus.

Filser dankte für die „wohltuenden und wohlmeinenden Worte“, obwohl er um seine Person kein Aufhebens machen wolle. Er habe sich bei all seiner Arbeit stets an die Worte gehalten, der dem griechischen Dichter Äsop zugeschrieben werden: „Was du tust, tue es mit Bedacht und bedenke das Ende.“

Dem Kulturexperten folgt ein Sportler ins Hauptamt

Die Nachfolge Filsers tritt Martin Vogler an. Er stammt aus Wald und ist in Sportlerkreisen als Fußballer, Schiedsrichter, Eishockeyspieler und für seine Passion fürs Rennradfahren bekannt. Nach Abitur und Zivildienst ging er in die Stadtverwaltung Kaufbeuren – unterbrochen durch das Studium an der Beamtenfachhochschule in Hof, die er als Diplomverwaltungswirt verließ. Seit zehn Jahre arbeitet er im Rathaus von Marktoberdorf, zuletzt als Büroleiter des Bürgermeisters.

Diese Stelle, die mit Voglers Wechsel freigeworden ist, hat Hannah Fischer übernommen. Sie stammt aus Südhessen und hat in Mainz für das Gymnasiallehramt Deutsch und Geschichte studiert. Später orientierte sie sich um, schloss die Hochschule für den öffentlichen Dienst als Diplomverwaltungswirtin ab, arbeitet erst in Nürnberg und dann beim Landratsamt Ostallgäu.

