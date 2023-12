Russische Sänger geben Konzert: Was sie mit Marktoberdorf verbindet

Russische Musiker sind durch enge Freundschaften mit Marktoberdorfern verbunden - und das schon seit vielen Jahrzehnten. Wie es dazu kam.

02.12.2023 | Stand: 15:30 Uhr

Das russische Vokalensemble Anima ist wieder Mal zu Gast in Marktoberdorf. Am Mittwoch, 6. Dezember, singen die internationalen Preisträger um 15.30 Uhr ein Konzert im Gulielminetti–Heim in Marktoberdorf. Am Abend desselben Tages gestaltet die Gruppe um 19 Uhr die Messe in der St. Magnuskirche. Danach, etwa ab 19.45 Uhr, geben sie ein Konzert. Der Eintritt ist jeweils frei. Um Spenden wird gebeten. Auf dem Programm stehen Vokalmusik zu Advent und Weihnachten aus acht Jahrhunderten, geistliche Psalmen, byzantinische Gesänge sowie russische und ukrainische Lieder.

St. Petersburger kommen zum Kammerchor-Wettbewerb nach Marktoberdorf

In Marktoberdorf ist es seit vielen Jahren Tradition, dass das Vokalensemble aus St. Petersburg um den ersten Advent ein Konzert gibt. Zwischen den Musikern und Marktoberdorfern bestehen nämlich schon seit vielen Jahrzehnten enge Freundschaften. Doch wie kam es dazu? Der erste Kontakt zu russischen Musikern kam über den Internationalen Kammerchor-Wettbewerb 1989 zustande. Viele Marktoberdorfer öffneten als Gastfamilien den russischen Musikern ihre Türe, darunter waren damals auch der Marktoberdorfer Hans Schweiger und seine Frau. 1991 traten die Marktoberdorfer Gastfamilien den Gegenbesuch beim Kammerchor in St. Petersburg an.

Anima tritt jedes Jahr im Ostallgäu auf

Über Kontakte im Kammerchor lernte Schweiger Victor Smirnov kennen. Auch er wollte einmal „westliche Luft schnuppern“. Familie Schweiger lud ihn wenige Monate später nach Marktoberdorf ein. Sie wurden schnell zu Freunden. 1992 rief Smirnov Anima ins Leben, mit dem er Jahr für Jahr in Marktoberdorf auftritt und natürlich bei den Schweigers Halt macht - wie es unter guten Freunden so üblich ist.

Lesen Sie dazu: Der Geheimdienst wollte Kontakt einst verhindern: Diese Vergangenheit verbindet Marktoberdorf und St. Petersburg