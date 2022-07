Sachbeschädigung durch Graffiti: Anhänger in Thalhofen mit Beleidigungen besprüht

Unbekannte haben einen Ahnhänger in Thalhofen mit Graffiti verunstaltet. Die gesprayten Beleidungen waren gegen den Besitzer des Wagens gerichtet.

01.07.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Bisher unbekannte Täter haben in einem Zeitraum zwischen Dienstag und Donnerstag einen Planen-Anhänger in einem unverschlossenen Carport in Thalhofen (Ostallgäu) mit schwarzem Graffiti besprüht. Nach Angaben der Polizei Marktoberdorf handelt es sich um persönliche Beleidigungen gegen den Besitzer des Anhängers. (Lesen Sie dazu auch: Dorfbrunnen in Bernbeuren mit Graffiti verunstaltet)

Die Polizei sucht Hinweise

Der Sachschaden beläuft isch auf ungefähr 1000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer: 08342 / 96040.

Lesen Sie auch: Im Drogenrausch: Frau bricht in Marktoberdorf in Wohnmobil ein und randaliert