Saisonende in Marktoberdorf: Wegen des Sturms hat der Eisplatz ab sofort zu

Achtung: Wegen der Windböen und Sturmwarnungen schließt der Eisplatz Marktoberdorf ab sofort und nicht erst ab Montag. Es ist zu gefährlich, sagt der Betreiber.

17.02.2022 | Stand: 15:09 Uhr

Wer in Marktoberdorf noch aufs Eis will zum Schlittschuhfahren, ist für diesen Winter zu spät dran. Denn der beliebte Eisplatz der Allgäu Amigos am Marktoberdorfer Mühlsteig ist ab sofort geschlossen - vier Tage früher als ursprünglich geplant. Schuld sind die aktuellen Windböen und Sturmwarnungen.

Eisplatz Marktoberdorf: "Durch den Sturm könnte die Bandenwerbung aufs Eis geschleudert werden!"

"Bei dem heftigen Sturm ist es einfach zu gefährlich! Es könnten z. B. Teile der Bandenwerbung oder ähnliches durch die Luft und aufs Eis geschleudert werden", sagen Sandra und Holger Budjarek vom Betreiberverein Allgäu Amigos. Aufgrund der momentanen Wettersituation und die Aussicht auf die kommende Tage werde daher schon am heutigen Donnerstag das Kühlaggregat abgestellt. Das habe der Vorstand der Allgäu Amigos gemeinsam entschieden.

Es sei auch wirtschaftlich nicht sinnvoll, den Betrieb unter Volllast des Kühlaggregats für drei weitere Saison-Tage aufrecht zu erhalten, sagt der Verein. Zudem könne auch eine gute Eisqualität bei diesen schlechten Wetterverhältnissen nicht mehr garantiert werden.

Eisplatz Marktoberdorf: Geschliffene Schlittschuhe am Freitag ab 18 Uhr oder nach Vereinbarung abholen

„Wer aber noch Schlittschuhe zum Schleifen bei uns hat, kann sie am Freitag ab 18 Uhr oder nach Terminvereinbarung per E-Mail abholen“, betonen die Budjareks. Zugleich berichten sie im Namen der Allgäu Amigos von einer ganz tollen, entspannten Saison: „trotz Corona – oder vielleicht gerade deshalb. Wir haben viele neue Gäste hinzugewonnen.“

Diesmal fand auf dem Eisplatz in Marktoberdorf besonders viel Eisstokschießen, Pondhockey und Schulsport statt

Auch da coronabedingt verhältnismäßig wenige Eishockeyspiele stattfanden, habe man zwar etwas unfreiwillig mehr auf Kleingruppenvermietung für Eisstockschießen und Pondhockey gesetzt. „Aber das hat einen geordneteren Betrieb als in den Vorjahren ermöglicht und hat uns regelrechte Familienfeste beschert“, sagt Holger Budjarek. Auch die Schulvermietungen haben noch zugenommen – bis aus Wildpoldried kommen ihm zufolge Schulkinder zum Eislaufen nach Marktoberdorf.

Was den Eisplatz in Marktoberdorf im Lockdown über Wasser gehalten hat.

Der Schulsport habe den Eisplatz Marktoberdorf auch im Lockdown über Wochen über Wasser gehalten. „Vor Corona waren 15.000 bis 20.000 Leute pro Saison bei uns auf dem Eis“, sagt Holger Budjarek. Dank der Eintrittspreiserhöhung um 50 Cent wären die Amigos – ohne Lockdown – heuer mit dem Eisplatz vielleicht sogar im Plus gelandet, berichtet er.

Besonders beliebt bei Kindern ist auch der Schneeberg am Marktoberdorfer Eisplatz. Bild: Holger Budjarek

Was macht das Besondere des Marktoberdorfer Eisplatzes aus?

Zugleich rühmt Budjarek das einzigartige Flair des Eisplatzes: „Wo gibt es das sonst, dass ein Sohn mit seinem Vater und Opa gleichzeitig auf dem Eis steht?“ Zum häufigen Kinderlachen auf dem Eisplatz trage zudem in jeder Saison der zum Spielen für die Kinder „sensationelle Schneeberg“ bei.