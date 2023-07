Risse in Fassade und kaputter Dachstuhl - Kirche in Reinhardsried muss saniert werden

Sachverständiger schätzt die Kosten der Sanierung auf über 400.000 Euro. Der Marktrat von Unterthingau grübelt und berät, wie das Projekt zu stemmen ist.

Die katholischen Filialkirche St. Anna in Reinhardsried muss saniert werden. An der Fassade sind Risse zu erkennen, außerdem muss der Dachstuhl instand gesetzt werden. Die Kosten belaufen sich auf über 400.000 Euro. Dies schien einigen Mitgliedern des Unterthingauer Marktrates zu hoch. Nun über den Umfang der Sanierung beraten werden. (Lesen Sie auch: Unterthingauer Gemeinderat verweigert nachträgliche Genehmigung für Schwarzbauten)

Als Sachverständiger war Dr. Ing. Bernhard Mohr von der Kemptener Firma „Dr. Schütz Ingenieure“ zu Gast. Er stellte Bürgermeister Bernhard Dolp und den Markträten die Ergebnisse eines Gutachtens vor. Schon seit geraumer Zeit gibt es Hinweise des Kirchenpflegers auf Risse und auf die Notwendigkeit anderer Reparaturen. Die Rede war von Abweichungen vom Lot um zehn bis 15 Zentimeter. Die Hölzer sähen bei oberflächlicher Betrachtung ganz normal aus, sehe man aber rein, läge „einiges im Argen“. Da sich die Kirche in Gemeindebesitz befindet, ist die Gemeinde für sie verantwortlich – auch für ihre Sanierung in Zusammenarbeit mit der Kirche.

Dachstuhl muss repariert werden

Das Gutachten bietet einen umfangreichen Maßnahmenkatalog, den Mohr detailliert vorstellte. Dazu für jeden Maßnahmeposten eine genaue Kostenberechnung. Die berechnete Gesamtsumme der Kosten beläuft sich auf 420.000 Euro brutto für eine Gesamtinstandsetzung. Allein für die Instandsetzung des Dachstuhls durch Zimmerer und Dachdecker samt Empore und Kirchenturm werden 123.000 Euro veranschlagt. Die Gerüstbauarbeiten werden mit 45.000 Euro beziffert. Und die Putzarbeiten sollen sich auf 30.000 Euro belaufen.

Weil die Gesamtkosten verschiedenen Ratsmitglieder offenbar ziemlich hoch erscheinen, wurde angefragt, wie die Kosten in kleinerem Rahmen gehalten werden können. Der Sachverständige hält das für möglich, wenn bestimmte Dinge im derzeitigen Ist-Zustand belassen werden. Ein Ratsmitglied gab jedoch zu bedenken, dass in diesem Fall gewisse Probleme in einigen Jahren verstärkt auftreten könnten. Was die Kirche betrifft, wurde als Erfahrungstatsache in den Raum gestellt, dass diese nicht sonderlich kooperativ sei. Wörtlich: „Die Kirche möchte alles fernhalten, was Geld kostet“.

Markrat Unterthingau will nochmals beraten

Zur weiteren Vorgehensweise sagte Bürgermeister Dolp, dass in einer künftigen Sitzung festgelegt werden soll, in welchem Umfang Sanierungsmaßnahmen gemacht werden sollen. Außerdem sollen verschiedene Anträge auf Fördermaßnahmen gestellt werden.

In einem anderen Tagesordnungspunkt ging es um Holzschädlingsbefall im Innenraum der Unterthingauer Kirche St. Nikolaus. Die Kosten der Begasung des Innenraums durch eine Fachfirma, die im Sommer in einer Woche durchgeführt werden soll, betragen 35.000 Euro. Der Rat beschloss, dass die Gemeinde fünf Prozent der Kosten übernimmt. Schließlich informierte der Rathauschef, dass der für Freitag, 13. Oktober, geplante Herbstmarkt entfällt. Er begründete das mit den laufenden umfangreichen Baumaßnahmen und fehlenden Ersatzflächen.