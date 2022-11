Sattelzug übersieht zwei Fahrzeuge: Unfall in Marktoberdorf

Beim Rückwärtsfahren hat ein Sattelzug in Marktoberdorf zwei Fahrzeuge übersehen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem eine 54-Jährige verletzt wurde.

03.11.2022 | Stand: 15:34 Uhr

Ein Sattelzug hat beim Wenden in Marktoberdorf hinter ihm wartende Autos übersehen. Wie die Polizei berichtet, befuhr ein 23-Jähriger am Mittwochmittag mit seinem Sattelzug die Johann-Georg-Fendt-Straße in nördlicher Richtung. Aufgrund einer Baustelle setzte der Fahrer zum Wenden an. Was er jedoch nicht sah: Hinter dem Sattelzug warteten zwei Autos.

Sattelzug in Marktoberdorf verursacht Unfall

Es kam zum Zusammenstoß, durch den die Fahrzeuge gegeneinander geschoben wurden. Die 54-jährige Fahrerin in dem Auto direkt hinter dem Sattelzug wurde leicht verletzt. An beiden Pkws entstand ein Sachschaden in Höhe von 4000 Euro. Am Sattelzug entstand kein Sachschaden.