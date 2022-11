Sauerkraut selber machen - In Bidingen hat das Tradition

Der Gartenbauverein Bidingen organisiert jährlich 1,8 Tonnen Kraut zum Einstampfen. Die Anfänge vor 25 Jahren waren noch viel bescheidener.

Der Gartenbauverein Bidingen organisiert jedes Jahr eine Spitzkraut-Sammelbestellung für die Zubereitung von Sauerkraut. Die Aktion gibt es heuer seit 25 Jahren: Im Jahr 1997 hatten einige Mitglieder die Idee, Kraut zu besorgen und gemeinsam auf traditionelle Weise einzumachen. Insgesamt 180 Kilogramm Kraut wurden bestellt, abgeholt, gesalzen und in luftdicht verschlossenen Tongefäßen eingestampft. Die Aktion erfuhr die darauf folgenden Jahre immer mehr Zuspruch und so sind es seit einigen Jahren rund 1,8 Tonnen pro Aktion geworden. Doch nicht nur die Menge hatte sich verändert, sondern auch der Anspruch an das Gemüse. Bald wurde das viel feinere Spitzkraut verwendet. Dies kann industriell schwerer verarbeitet werden und ist daher nicht so bekannt. Der Gartenbauverein Bidingen holt sein Spitzkraut bei einem Ackerbauer in Rutesheim bei Pforzheim.

Die 100 Kraut-Besteller kommen nicht nur aus Bidingen

Die mittlerweile rund 100 Besteller kommen aus Kempten, aus dem Landkreis Weilheim-Schongau, aus Görisried oder Untrasried und natürlich aus Bidingen und Umgebung. Jeder erhält die von ihm gewünschte Menge, abgepackt und mit der entsprechenden Gewürzmischungsmenge dazu. Anfängern stehen erfahrene Mitglieder des Vereins beim Einmachen helfend und beratend zur Seite.

Das Kraut wird in Tontöpfen Schicht für Schicht eingestampft, mit einem Deckel mit Wasserrand luftdicht abgedeckt und für wenige Tage bei Zimmertemperatur gelagert. Schon nach wenigen Stunden beginnt der Gärprozess, die ersten Gase entweichen und der Wasserrand fängt an zu Blubbern. Nach rund acht Wochen im Kühlen, meist um den Nikolaustag, kann das Gefäß geöffnet und das erste Sauerkraut probiert werden.

Superfood aus Bidingen

So eingelagert ist das Gemüse lange haltbar. Roh gegessen enthält das Kraut am meisten Nährstoffe und Vitamine, ist gut für die Darmflora und kann als heimisches Superfood bezeichnet werden.

Die Aktion ist immer mit viel organisatorischer Arbeit verbunden. In guter Zusammenarbeit meistert das eingespielte Team jedoch jedes Jahr diese Aktion bestens, lobt Josef Hiemer, Vorsitzender des Gartenbauvereins.

