Schäferhunde gehen in Biessenhofen auf andren Hund los, ihr Halter auf sein Frauchen

Zwei nicht angeleinte Schäferhunde haben in Biessenhofen einen anderen Hund attackiert. Als sein Frauchen ihm helfen will, bedroht sie der Schäferhundehalter.

16.07.2022 | Stand: 17:53 Uhr

Beleidigung und Attacken bei Hundebegegnung : Nichtsahnend ist eine 46-jährige Frau am Freitagabend gegen 22.30 Uhr in Biessehofen mit ihrem Hund spazieren gegangen, als plötzlich zwei nicht angeleinte Schäferhunde auf ihren Hund losgingen. ( Lesen Sie auch: Spaziergang in Schwangau endet mit Hundebiss.)

Der Schäferhundehalter beleidigt die Frau und versucht sie zu schlagen

Die Frau versuchte, ihren Hund zu verteidigen, bis der Halter der Schäferhunde dazukam, die Frau beleidigte und offenbar auch noch versucht, sie zu schlagen. Auch gegenüber den gerufenen Polizeibeamten zeigte sich der Halter der Schäferhunde unkooperativ und verweigerte zunächst die Angabe seiner Personalien. Den 62-Jährigen erwarten laut Polizei Marktoberdorf nun mehrere Anzeigen.