Schlösser an Mittelschule in Biessenhofen beschädigt

An der Mittelschule in Biessenhofen (Ostallgäu) haben Unbekannte zwei Schlösser beschädigt. Außerdem leerten sie Mülltonnen aus. Wer kann Hinweise geben?

19.03.2021 | Stand: 16:00 Uhr

Unbekannte haben die Mittelschule in Biessenhofen ( Ostallgäu) beschädigt. Laut Polizei schlugen sie am vergangenen Wochenende am Gebäude in der Jahnstraße Holzteile in zwei Schlösser. Diese mussten ausgetauscht werden. Außerdem leerten sie Mülltonnen auf dem Pausenhof aus.

400 Euro Schaden

Wie die Polizei mitteilt, könnten Schüler für die Vorfälle verantwortlich sein. Der Schaden liegt bei 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter 08342/96040 entgegen.

