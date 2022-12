Schlager, Stars und Südtirol: So schön war Weihnachten im Marktoberdorfer Modeon

Bei der Südtiroler Weihnacht in Marktoberdorf waren die Ladiner, das Kastelruther Männerquartett und Alexander Rier dabei. Sie haben eine besondere Verbindung.

29.12.2022 | Stand: 10:30 Uhr

Schon allein das gemütliche Bühnenbild und die fantastische Bilderpräsentation versprachen einen angenehmen und vielversprechenden Abend im Modeon. Oft wurde es verschoben, jetzt konnte es endlich wieder stattfinden: „Die große Südtiroler Weihnacht“ mit dem erfolgreichen Duo „Die Ladiner“, mit dem Kastelruther Männerquartett und mit Alexander Rier.

Zwischen den Künstler besteht "eine Riesenfreundschaft"

Sehr gut besucht war das Modeon in Marktoberdorf, die Stimmung war entsprechend gut und die Ladiner brachten die Besucherinnen und Besucher mit „Oh LALA“ gleich auf Betriebstemperatur. Es sollte nicht nur ein besinnliches Weihnachtsfest der Künstler werden, es war auch eine Hommage an ihre Heimat Südtirol, vor allem an Ladinien und rund um die Dolomiten und den Schlern.

„Wir treffen uns immer wieder, ob auf Tourneen oder in Südtirol, es ist eine Riesenfreundschaft entstanden“, sagten Joakin Stuffer und Otto Demetz von den Ladinern über das Kastelruther Männerquartett. Und mit dem Lied „Gipfel im Abendschein“ präsentierte das Quartett ihr großes stimmliches Repertoire.

A capella oder instrumental überzeugten sie das Publikum mit ihren geschulten Stimmen, vor allem die Lieder ihrer Heimat und gerne in ihrem Südtiroler Dialekt. So wie die Stücke „Aber dia Liab bleibt besteh’n“ oder „I mog Südtirol“. Danach resümierte Stuffer über die vergangenen Jahre der Pandemie, über den momentanen Krieg und die massiven Preissteigerungen. „Wir müssen jetzt noch mehr zusammenhalten“, sagte er. Und so passte das emotionale Lied „Zusammen sind wir stark“ zum ganzen Geschehen und das Publikum klatschte begeistert mit. Es folgte musikalisch das „Bergleben“, das nicht immer so einfach ist. Dann gesellte sich Alexander Rier zu den Ladinern.

Die Musik wurde ihm mit in die Wiege gelegt: Alexander Rier war im Modeon

Er ist der Sohn des berühmten Norbert Rier von den „Kastelruther Spatzen“. Ihm wurde die Musik mit in die Wiege gelegt, er stand schon mit zwölf Jahren zum ersten Mal auf der Bühne. Zusammen mit den Ladinern sang Rier den bekannten „Oldi“ von Vico Torriani „Zwei Spuren im Schnee“. Dann präsentierte Rier seine größten Hits, unter anderem „Meine Insel ist Südtirol“, „Jetzt“ und „Rot sind die Rosen“, das zum Schunkeln einlud. So ging es weiter im Programm, die Gruppen spielten und sangen Hit auf Hit, für die sie schon viele internationale Preise bekamen.

Die Ladiner stimmten das Lied an, das sie im Sommer auf der Bühne bei Stefan Mross präsentierten: „Das Leben ist wie ein Karussell“. Es folgten die Stücke „Wir lieben die Freiheit“ und „Südtiroler Adler“. Auch klimapolitische und ernste Themen schrieb Reinhard Stuffer (Bruder des Sängers Joakin) in die Songs. „Die Erde hat Fieber“ dreht sich um den Klimawandel. Und die mahnenden Bilder auf der Bühne zeigten auf, wie gravierend die Schäden in der Natur schon sind. Mit dem Siegertitel beim „Grand Prix der Volksmusik“ im Jahre 2004 „Beuge dich vor grauem Haar“ und dem „Glücksbringerlied“ ging es in die Pause.

So manches Lied zum Träumen, zum Entspannen, zum Erinnern, zum Nachdenken

Im zweiten Abschnitt folgte der „weihnachtliche Teil“, wie es Rier ankündigte. „Ein Stern scheint in den Kinderaugen“, „Leis’ musst sein“, „Mein Geschenk für Dich zur Weihnacht“ und „A Weihnacht, wias früher war“, sind nur ein Teil seiner sehr erfolgreichen Hits. Auch das Männerquartett, das in langen, schwarzen Mänteln auf der Bühne stand, brachte so manches Lied zum Träumen, zum Entspannen, zum Erinnern oder nur zum Nachdenken auf die „stade Zeit“. „Jetzt fangen wir zum Singen an“, „Bergandacht“, „Bald kommt die heilige Nacht“ , die „Stille Nacht“ oder der bekannte „Andachtsjodler“: Stefan Kaser (Tenor), Ewald Mahlknecht (2. Tenor), Robert Sattler (1. Bass) und Josef Gruber (2. Bass) überzeugten mit ihrer besonderen Stimmbegabung.

Interessant, aber nicht ganz ernst gemeint, war die Weihnachtsgeschichte vom gestohlenen Weihnachtsbaum, die bei den Besuchern sehr gut ankam. Nach „Glockenklang“ oder „Jingle Bells“, wie es im Original heiß, und „Ein frohes Fest“, bedankte sich Stuffer für den sehr guten Besuch im Modeon und übermittelte Weihnachtswünsche des ganzen sympathischen und sehr volksnahen Teams.

Ein Versprechen: Die "Südtiroler Weihnacht" kommt nächstes Jahr wieder nach Marktoberdorf

Das Lied „Heidschi, bumbeidschi“ sollte das letzte des Abends sein, doch mit Standing Ovations forderten die Zuschauer noch Zugaben ein. „Das Ave Maria der Weihnacht“ und „Wir sind das Licht“, das die Künstler gemeinsam sangen, versprühte Lust auf mehr. „Wir kommen wieder im nächsten Jahr“ sagte Stuffer unter großem Applaus und viele der Besucher sind auch dann wieder dabei, wenn die „Südtiroler Weihnacht“ wieder im Modeon stattfindet.

