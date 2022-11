Schlechtes Gewissen nach Unfallflucht in Marktoberdorf

Ein 62-Jähriger hat in Marktoberdorf eine Verkehrsinsel überfahren und dabei beschädigt. Sein schlechtes Gewissen bewahrte ihn nicht vor Konsequenzen.

28.11.2022 | Stand: 13:44 Uhr

Ein 62-jähriger Autofahrer hat am Sonntagnachnittag auf der B472 bei Marktoberdorf eine Verkehrsinsel überfahren und fuhr dann einfach weiter. Nach Angaben der Polizei war er von Thalhofen in Richtung Geisenried unterwegs, geriet aufgrund eines Fahrfehlers auf die Gegenfahrbahn und somit auf die Verkehrsinsel, wo er ein Verkehrszeichen beschädigte.

Ein anderer Autofahrer forderte den Mann auf, sich bei der Polizei zu melden

Ein weiterer Verkehrsteilnehmer forderte den 62-Jährigen dazu auf, der Polizei den Unfall zu melden. Dieser aber fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern, den er verursacht hatte. Der Zeuge rief indes die Polizei und teilte ihr das Kennzeichen des Mannes mit.

Den 62-Jährigen plagte das schlechte Gewissen

Noch bevor die Polizei weitere Ermittlungen einleitete, kam bei dem 62-Jährigen offensichtlich Schuldgefühle auf. Am Nachmittag erschien er bei der Polizei, um von dem Unfall zu berichten. Trotzdem muss er nun mit einer Anzeige wegen unerlaubten Enfernens vom Unallort rechnen. An seinem Auto und an dem Verkehrschild entstand ein Schaden von insgeamt 3000 Euro.

