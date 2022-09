Schleudertrauma und dreifacher Totalschaden: Autounfall bei Immenhofen

Ein 83-Jähriger hat bei Immenhofen einen Unfall verursacht, bei dem ein 47-Jähriger ein Schleudertrauma erlitt. Drei Autos trugen einen Totalschaden davon.

09.09.2022 | Stand: 13:05 Uhr

Mit zwei Autos ist ein 83-Jähriger am Donnerstagnachmittag binnen weniger Sekunden nahe Immenhofen ( Ostallgäu) zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei fuhr der Mann auf der Kreisstraße zwischen B12 und Ruderatshofen hinter einem 47-Jährigen, der in die Abzweigung nach Immenhofen links abbiegen wollte. Obwohl der 47-Jährige mittels Blinker die Fahrtrichtungsänderung anzeigte und seine Geschwindigkeit ordnungsgemäß verringerte, bemerkte der 83-Jährige dessen Auto zu spät und fuhr auf. (Lesen Sie dazu auch: Mit Auto auf einer Kreuzung in Marktoberdorf überschlagen)

Der Versuch, den Zusammenstoß zu vermeiden, führte zu noch mehr Unglück

Der Rentner versuchte noch, den Zusammenstoß zu vermeiden, indem er nach links auswich. Dies zwang jedoch wiederum einen 42-Jährigen entgegenkommenden Autofahrer, nach rechts von der Fahrbahn auszuweichen. Dabei rammte dieser ein Verkehrszeichen.

Schleudertrauma und Totalschaden

Der 42-Jährige erlitt bei der Kollision ein Schleudertrauma und wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert. An allen drei involvierten Fahrzeugen entstand ein Totalschaden und sie mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden liegt bei circa 40.500 Euro. Beamte der Polizei Marktoberdorf leiteten ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 83-Jährigen ein.

