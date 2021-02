Schnee-Chaos auf den Straßen: Rund um Marktoberdorf bleiben vor allem Laster liegen

Der viele Schnee war am Donnerstag auch in und um Marktoberdorf für manchen zu viel des Guten. Wo die heftigen Schnefälle ein Verkehrschaos anrichteten.

14.01.2021 | Stand: 17:39 Uhr

Am Donnerstag gab es eigentlich nur zwei Gesprächsthemen: die Niederlage des FC Bayern im DFB-Pokal gegen Holstein Kiel und der Schnee. Das eine war schnell abgehakt, an den weißen Flocken hatten die Menschen mehr zu knabbern, denn sie waren in Massen gekommen. Einfahrten waren zugeschneit, Laster kamen Anstiege nicht hoch, Autos rutschten ineinander. Die Polizei und die Bauhöfe von Stadt, Landkreis und Staatlichem Bauamt hatten viel zu tun. Alles, was Räder und Schaufeln hatte, war im Einsatz. Von chaotischen Zuständen will dennoch niemand sprechen. Es sei eben Winter im Allgäu, hieß es.