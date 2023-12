Ein halber Meter Schnee in Marktoberdorf: Das Bauhof-Team ist im Dauereinsatz, es gibt etliche Unfälle - und in einem Ortsteil fällt der Strom aus.

03.12.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Der Marktoberdorfer Bauhofleiter Thomas Follner arbeitet seit dem Jahr 2009 für die Stadt - er hat hier also schon einige Winter mitgemacht. Was er aber noch noch nicht erlebt hat: Dass eiine so große Menge Schnee in derart kurzer Zeit fiel. Über 50 Zentimeter Neuschnee waren es von Freitag auf Samstag im Stadtgebiet von Marktoberdorf. Die gefrorenen Niederschläge hielten das Bauhof-Team auf Trab. Das Räumen der Straßen und Wege habe jedoch gut funktioniert, sagte Follner in einer ersten Bilanz am Sonntag. Probleme gab es allerdings für die Bewohner von Sulzschneid: wegen Schneebruchs war dort der Strom ausgefallen. Die Polizei meldete viele Einsätze und etliche Unfälle, die jedoch sämtlich glimpflich abliefen.

