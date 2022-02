Schnell sein, lohn sich: Oberdorfer Fasnachter verkaufen die letzten Gaudipakete

Innerhalb weniger Tage haben die Oberdorfer Fasnachter über 900 Gaudipakete verkauft. Wer noch ein Paket haben will, hat am Freitag die letzte Chance dazu.

17.02.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Die Aktion „Fasnacht drhoim“ der Oberdorfer Fasnachter ist in Marktoberdorf auf Begeisterung gestoßen: Innerhalb weniger Tage sind über 900 Pakete verkauft worden. „Wir freuen uns riesig über den Zuspruch“, sagt Claudia Bestler, Präsidentin des Fasnachtsumzugs. Vergangenen Freitag verkauften die Fasnachter die Gaudipakete auf dem Wochenmarkt. Gleichzeitig waren die Überraschungsboxen auch in Marktoberdorfer Geschäften erhältlich. „In den Läden gibt es keine mehr“, sagt Bestler.

Fasnachter kommen erneut auf den Marktoberdorfer Wochenmarkt

„Wir haben noch Pakete zurückgehalten, die wir auf dem Markt verkaufen.“ Am Freitag, 18. Februar, bringen die Fasnachter erneut die Pakete unters Volk. Keine 100 Stück seien mehr übrig. Wer also noch ein Gaudipaket für 11,11 Euro haben möchte, muss sich ranhalten. Die Box enthält alles, was man für eine lustige Fasnachtsfeier daheim benötigt. Der Marktoberdorfer Verein hat sogar ein Video gedreht, in dem die Fasnachter auf den Original-Schauplätzen in Marktoberdorf zu sehen sind. „Wir sind jetzt natürlich schon sehr auf das Feedback der Leute gespannt“, sagt Bestler. „Wie die Pakete und das Video ankommen.“