Los gehts: Nun werden Schnelltests in Kitas, Schulen und Pflegeheimen verteilt

55.000 Corona-Schnelltests werden nun in Schulen, Kitas und Pflegeeinrichtungen im Ostallgäu verteilt. So sollen Hotspots schnell identifiziert werden.

17.03.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Das Landratsamt Ostallgäu gibt an diesem Mittwoch und Donnerstag über die Führungsgruppe Katastrophenschutz rund 46.000 Corona-Antigen-Schnelltests aus für ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen, Reha-Einrichtungen sowie Kliniken, die dem Gesundheitsamt ein entsprechendes Testkonzept vorgelegt haben. Zudem werden Schulen und Kindertageseinrichtungen mit rund 9.000 Selbsttests für Personal versorgt, nachdem die erste Lieferung vom Freistaat eingetroffen ist. (Lesen Sie auch: Müssen Ostallgäuer Kinder bald wieder daheim bleiben?)

Schnelltest-Logistik gemeinsam mit Schulamt aufgebaut

„Wir haben zusammen mit dem Schulamt schnell eine Logistik aufgebaut, um die Teststrategie des Freistaates Bayern umzusetzen“, lobt Landrätin Maria Rita Zinnecker alle Beteiligten. Gerade für die Schulen und Kitas sei es wichtig, mit den Tests „einen weiteren Schritt in Richtung Normalität zu gehen“, sagt Zinnecker.

Durch Schnelltests frühzeitig Hotspots erkennen

Durch die Selbst- und Schnelltests können frühzeitig mögliche Hotspots erkannt werden. Dies ermögliche schnelle Gegenmaßnahmen, um eine rasche Ausbreitung des Virus zu verhindern und die Inzidenzwerte in der Region zu verringern: „Nachdem die Lockerungen im öffentlichen Leben, in den Schulen und Einrichtungen von Inzidenzwerten abhängig sind, müssen wir alle Möglichkeiten nutzen, um diese abzusenken und niedrig zu halten“, appelliert Zinnecker an alle Bürger, das Testangebot zu nutzen. Für sie werde es „in Kürze“ auch Schnelltests in den Testzentren geben, verspricht Zinnecker.

