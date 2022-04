Schon Sommerreifen montiert: Mann prallt nahe Bidingen bei Schnee mit Auto gegen Baum

Die winterlichen Straßenverältniss führen am Wochenende im Ostallgäu zu Verkehrsunfällen. Bei einem Unfall verletzt sich ein Fahrer.

03.04.2022 | Stand: 13:36 Uhr

Am Samstag ist es aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse bei Bidingen und Oberthingau zu Verkehrsunfällen gekommen. Ein Autofahrer wurde leicht verletzt. Am Samstagvormittag geriet ein 21-jähirger Autofahrer zwischen Görisried und Oberthingau mit seinem Auto in einer Kurve ins Schleudern. Das Fahrzeug drehte sich und prallte gegen eine Leitplanke. Dabei wurde der Fahrer leicht verletzt, am Pkw entstand Totalschaden. Am Samstagabend rutschte ein 52-jähriger Autofahrer mit seinem Fahrzeug zwischen Königsried und Ingenried von der Fahrbahn und prallte gegen einen Baum. Bei dem Unfall entstand an seinem Wagen ein Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Der Fahrer hatte bereits Sommerreifen montiert, die vermutlich zum Unfall führten.