Schon wieder Schmierereien im Schulzentrum: Polizei überwacht Gymnasium

Unbekannte haben Schmierereien am Gymnasium Marktoberdorf hinterlassen. Es ist nicht das erste Mal. Bereits im vergangenen Schuljahr kam es zu Drohungen.

17.10.2022 | Stand: 13:39 Uhr

Erneut haben Unbekannte im Schulzentrum Marktoberdorf Schmierereien hinterlassen. Wie die Polizei berichtet, ist dieses Mal das Gymnasium betroffen. In der Nacht auf Montag beschädigten Täter eine Außenwand der Schule mit schwarzer Farbe. Bereits im vergangenen Schuljahr wurden Drohungen an die Wände von Schulnebengebäuden in Marktoberdorf gepinselt - Anfang und Mitte Juli an die Realschule Marktoberdorf.

Graffiti-Drohungen lösen Polizeieinsätze in Marktoberdorf aus

Beide Fälle führten zu größeren Polizeieinsätzen. Auch das aktuelle Graffiti ähnelt laut Polizei im Stil den vergangenen Schmiereren. Die Polizei überwachte am Montagmorgen mit mehreren Streifen den Eingang der Schule. So konnte der Unterricht planmäßog stattfinden.

Die Kriminalpolizei Kempten hat die Ermittlungen aufgenommen.