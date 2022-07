Schon wieder Schockanrufe in Marktoberdorf: Betrügerin gibt sich als Tocher aus

In Marktoberdorf haben erneut Telefonbetrüger ihr Unwesen getrieben. Es ging eine Reihe von Schockanrufen ein. Die Masche war diesmal besonders perfide.

20.07.2022 | Stand: 14:15 Uhr

Am Dienstagnachmittag gingen bei der Polizeiinspektion Marktoberdorf mehrere Anrufe ein, dass ein Betrüger sein Unwesen treibt. Bei allen Betrugsopfern meldete sich nach Angaben der Polizei eine weibliche weinerliche Stimme, gab sich als Tochter aus und sagte, dass sie einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hatte. Daraufhin gab die weibliche Anruferin ihr Telefon weiter und es meldete sich eine männliche Stimme, die sich als Beamter der Bundespolizei ausgab. Als dieser persönliche Daten abfragte, erkannte der Großteil der Angerufenen dass es sich hier um einen Betrug handeln muss und beendeten das Telefonat.

71-Jährige Marktoberdorferin wird beinnahe um 25.000 Euro betrogen

In einem Fall jedoch fiel eine 71-jährige Angerufene darauf rein, wobei es im weiteren Verlauf des Telefonates zu einer Geldforderung in Höhe von 25.000 Euro kam. Hier sollte die 71-Jährige eine Kaution bezahlen, da ihre Nichte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Das ganze scheiterte jedoch daran, dass die Hausbank der 71-Jährigen am Nachmittag geschlossen hatte, und die Täter somit kein weiteres Interesse hatten. Erst als diese bei der Polizei Marktoberdorf anrief und nachfragte wann sie jetzt das Geld bezahlen soll, fiel der Betrug auf.