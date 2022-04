Nach zwei Jahren Corona: Mit welchem Gefühl gehen Marktoberdorfer Schüler in die Abi-Prüfungen?

Nach zwei Jahren im Corona-Ausnahmezustand beginnen für 80 Marktoberdorfer Gymnasiasten die Abitur-Prüfungen. Mit Zuversicht - doch ein Rest Unsicherheit bleibt.

27.04.2022 | Stand: 11:08 Uhr

Nein, man kann nicht sagen, dass die beiden besonders aufgeregt wirken. Montagvormittag in der Aula des Gymnasiums Marktoberdorf. Gerade hat die gesamte Jahrgangsstufe 12 neueste Infos zum Ablauf der bevorstehenden Abiturprüfungen erhalten. An diesem Mittwoch geht es los für einen besonderen Abi-Jahrgang. Die 80 Schülerinnen und und Schüler haben die gesamte Oberstufe in einer Art Corona-Ausnahmezustand verbracht: Schulschließungen, Maskenpflicht, Wechselunterricht, immer wieder Krankheits- und Quarantänefälle. Und dennoch sagen Jasmin Uzener und Christine Meyer: „Wir fühlen uns eigentlich ganz gut aufs Abi vorbereitet.“

