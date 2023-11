Wie der Schützengau gegen den leichten Mitgliederschwund vorgehen will

Die Zahl der Mitglieder im Schützengau Kaufbeuren-Marktoberdorf geht auf 7032 zurück. Wo Schützenmeister Kelz die Ursache sieht und wie Vereine reagieren können.

Der regelmäßige Austausch ist wichtig, das zeigte die jüngste Generalversammlung des Sportschützengaus Kaufbeuren-Marktoberdorf. Insgesamt 108 Vertreter aus 56 Schützenvereinen fanden sich beim Voglerwirt in Leuterschach ein, um sich Informationen von Vorstand und Referenten des Gaus einzuholen. Auch einige Ehrungen standen auf dem Programm.

Nach Gottesdienst und dem Festzug, begleitet von der kleinen Besetzung der Musikkapelle Leuterschach, eröffnete Dritter Gauschützenmeister Josef Heiland die Versammlung. Zu den Ehrengästen gehörte unter anderem Ernst Grail, Präsident des Schützenbezirks Schwaben.

So geht der Schützengau Kaufbeuren-Marktoberdorf die Jugendarbeit an

Gauschützenmeister Herbert Kelz bedauerte, dass die Mitgliederzahl leicht auf 7032 gesunken ist. Das machte er vor allem bei der Jugend fest. Er appellierte an die Vereine, die Jugendarbeit motiviert anzugehen und das gauinterne Angebot zu nutzen.

Dass in dem Bereich einiges getan wird, zeigten sowohl die Berichte von Bernhard Probst im Namen des wieder neu belebten Gaukaders, als auch von Rainer Endres als Vertreter der Gaujugendleitung. Außer von etablierten Veranstaltungen wie die jährliche Fahrt zum Oktoberfestlandeschießen oder dem großen Magnus-Stuiber-Turnier mit 294 Kindern und Jugendlichen berichtete Probst von einem guten Start in die Gaukaderarbeit. Zehn Vereine habe die Trainergruppe bereits besucht, um ihre Erfahrung, Tipps und Tricks für das Jugendtraining an die einzelnen Jugendleiter weiterzugeben. Ziel sei es, möglichst viele Jugendliche auf die weiterführenden Meisterschaften zu bringen. Um dieses Ziel zu erreichen, gab die Versammlung den eingereichten Anträgen der Gaujugendleitung statt, Lichtgewehre und -pistolen sowie Ausrüstung für das Dreistellungstraining anzuschaffen.

Im Grunde nach Corona wieder ein gutes Sportjahr

Über das vergangene Sportjahr berichteten die Referenten der einzelnen Bereiche. Florian Remer (Bogen) bilanzierte ein erfolgreiches Meisterschaftsjahr, besonders dank der Buronen Kaufbeuren, die sich auch bei der Austragung der schwäbischen Meisterschaften engagiert hatten. Auch mit der Armbrust hatten es immerhin zwei Teilnehmer auf die „Deutsche“ geschafft, wie Michael Schrade berichtete. Für das Armbrustturnier sowie den Rundenwettkampf wünsche er sich wieder mehr Teilnehmer. Gaudamenleiterin Alexandra Martin konnte sich über die Beteiligung beim Damenpreisschießen nicht beschweren. Zudem hätten die Damen den Gau beim Bezirkspokal sehr gut vertreten.

Laut Kassier Rolf Kramer steht der Gau gut da. Nach der Entlastung des Vorstands überraschte Kelz den Kassier mit der Ernennung zum Ehrenmitglied. Die Zustimmung im Saal war eindeutig, Applaus im Stehen inklusive.

Dieses Jubiläum wird im nächsten Jahr gefeiert

Auch sonst kamen die Ehrungen nicht zu knapp. Insgesamt wurden 47 Gaumitglieder für ihr jahrelanges Engagement geehrt, Willi Herz aus Görisried und Gerhard Lengger aus Untergermaringen sogar mit der DSB-Ehrennadel in Gold. Für dieses ehrenamtliche Engagement bedankten sich auch die anwesenden Ehrengäste. Ludwig Städele vom Gau Mindelheim überreichte zudem eine großzügige Spende für das anstehende Magnus-Stuiber-Turnier. Gerade wenn im kommenden Jahr das 100-jährige Bestehen des Gaus Kaufbeuren-Marktoberdorf gefeiert wird, werde deutlich, dass ein so langes, erfolgreiches Dasein ohne die Ideen und Mithilfe jedes Einzelnen nicht möglich wäre.

Die geehrten Mitglieder des Gaus Kaufbeuren-Marktoberdorf zusammen mit dem Präsidenten des Schützenbezirks, Ernst Grail (zweite Reihe, Zweiter von links), Gauschützenmeister Herbert Kelz (ganz rechts) und neu ernanntem Gauehrenmitglied Rolf Kramer (erste Reihe, Dritter von links). Bild: Agnes Maria Reißner

Die Geehrten im Sportschützengau

Gau-Ehrenkreuz, Stufe I in Gold: Siegfried Maschke, Unterthingau

Gau-Ehrenkreuz, Stufe II in Silber: Petra Rehle, Friesenried; Hansjörg Veit, Görisried

Gau-Ehrenkreuz, Stufe III in Bronze: Ingrid Martin, Altdorf; Werner Kunz, Görisried; Werner Wilhelm, Hirschzell; Harald Vozak, Ebenhofen

Gauehrenmitglied: Rolf Kramer

Ehrennadel des Bezirks für treue Mitarbeit: Martina Zacherl, Simone Bauer, Markus Rieger, Verena Lacher, alle Aufkirch; Andrea Elsamran, Eggenthal; Florian Kraus, Hirschzell; Reinhard Halder, Hirschzell; Claudia Ressel, Hirschzell; Heidemarie Koch, Altschützen Kaufbeuren; Zilli Bernert, Andreas Hofer Olympiaschützen Kaufbeuren; Daniela Eiterer, Leuterschach; Fabian Panchyrz, Pforzen; Rita Feneberg, Willofs; Verena Ego, Willofs; Beate Eder, Zellerberg; Christian Eder, Zellerberg; Brigitte Neuner, Ob; Martin Mair, Ob

Ehrennadel des BSSB in Anerkennung: Georg Koch, Altschützen Kaufbeuren; Johann Neumayr, Pforzen

Verdienstnadel des Bezirks Schwaben in Silber: Günther Hynek, Andreas Hofer Olympiaschützen Kaufbeuren; Marianne Meichelböck, Andreas Hofer Olympiaschützen Kaufbeuren; Benno Holzheu, Leuterschach; Bianca Wölfle, Willofs; Harald Wöbke, Zellerberg; Werner Götz, Zellerberg; Martin Nagl, Aitrang/Gau; Rudolf Rösch, Bernbach/Gau

Verdienstnadel des Bezirks Schwaben in Gold: Christian Heberle, Aufkirch; Jürgen Mayer, Hirschzell; Alfons Groß, Altschützen Kaufbeuren; Ludwig Wachter, Andreas Hofer Olympiaschützentzen Kaufbeuren; Reiner Heel, Biessenhofen; Brigitte Medved, Rieder; Werner Medved, Rieder

Ehrennadel in Gold Bezirk Schwaben: Marianne Möst, Zellerberg

Ehrennadel in gold-rot BSSB: Theo Bickel, Leuterschach; Hubert Maier, Ruderatshofen; Christian Mück, Steinbach/Gau

Ehrennadel in Gold Deutschen Schützenbundes: Willi Herz, Görisried; Gerhard Lengger, Untergermaringen

