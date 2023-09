13 Schulklassen mehr als im Vorjahr: Zahl der Schüler im Ostallgäu steigt erneut

Ab Dienstag klingelt der Wecker für Schüler im Ostallgäu wieder früher: Die Schule geht los. Auch heuer gibt es Herausforderungen, aber auch gute Nachrichten.

08.09.2023 | Stand: 18:36 Uhr

Für die Schülerinnen und Schüler im Landkreis Ostallgäu und in Kaufbeuren – darunter 10.600 Grund- und Mittelschüler – heißt es ab Dienstag wieder: Ab in die Schule. Und ein Blick auf die Statistik zeigt: Im Vergleich zum Vorjahr sind die Schülerzahlen erneut gestiegen. An den Grund- und Mittelschulen in der Region gibt es ab dem neuen Schuljahr insgesamt 13 Klassen mehr als 2022/23, teilt Andreas Roth, Leiter des Staatlichen Schulamts mit. Dieser Trend ist nicht nur im Ostallgäu, sondern in ganz Bayern zu beobachten. Er stellt die ohnehin schon vom Lehrermangel gebeutelten Schulen vor Herausforderungen. Doch der Bayerische Kultusminister Michael Piazolo sagt: "Dank unserer umfangreichen Maßnahmen stehen wir heute gut da." Die Unterrichtsversorgung von 1,7 Millionen Schülern in ganz Bayern sei gesichert.

