Schuldenstand in Marktoberdorf ist gesunken: "Davon träumen andere"

Die Schulden in Marktoberdorf sind trotz Corona gesunken. Demnächst stehen große Investitionen an. Das dient der Gemeinschaft, sagt Autor Andreas Filke.

11.11.2021 | Stand: 04:00 Uhr

Zwei Millionen Euro weniger Schulden. Das ist in der heutigen Zeit mal eine Ansage. Über die Gründe der positiven Entwicklung lässt sich nur spekulieren. War es hinsichtlich der Einnahmen bei der Gewerbesteuer die langjährige Erfahrung des Kämmerers Wolfgang Guggenmos? Oder war es die Mahnung des Stadtrats, lieber vorsichtig zu agieren? Oder war es einfach das Glück, dass die Wirtschaft in Marktoberdorf trotz der Corona-Pandemie gut läuft? Es waren alle drei, vielleicht sogar noch mehr Faktoren, die zu dem guten Finanzjahr führten. Unter dem Strich ist auch egal, was den Ausschlag für die gute Entwicklung gegeben hat. Hauptsache, die Stadt hat wieder einmal entgegen vieler Befürchtungen Schulden zurückgezahlt.

Stadt steht wegen Schulenstand unter Druck

Die Stadt steckt viel Geld in die Infrastruktur wie Schule, Kindergärten, Straßen und neue Baugebiete – gut, bei deren Ausweisung wünschen sich Häuslebauer und Wohnungssuchende ein höheres Tempo. Und das, obwohl sie wegen des hohen Schuldenstands gewaltig unter Druck steht. Trotzdem spart sie sich nicht kaputt, sondern investiert weiterhin in das, was wirklich der Gemeinschaft dient, wie Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell es stets fordert.

Fazit: Trotz hoher Investitionen die Kredite tilgen zu können und kein neues Darlehen aufnehmen zu müssen, davon träumen momentan andere Kommunen.

