Schulkind in Bernbeuren gefahren - und das Weite gesucht

Leicht verletzt wurde ein Schulkind, das ein Fahrer in Bernbeuren mit dem Pkw am Bein gestreift hat. Der Mann fuhr einfach weiter. Die Polizei sucht Zeugen.

16.10.2022 | Stand: 11:27 Uhr

Am Freitagfrüh gegen 7.15 Uhr hat sich in Bernbeuren am Auerberg ein Schulwegunfall an der Einmündung Schongauer Straße und Flurweg ereignet. Dabei wurde ein Schulkind von einem derzeit unbekannten Verkehrsteilnehmer uabsichtlich mit dem Auto touchiert und leicht verletzt. (Lesen Sie auch: Unfall beim Abbiegen auf A980 bei Sulzberg - Kinder im Auto.)

Zunächst hatte der Autofahrer in Bernbeuren angehalten

Wie die Polizei berichtet, hielt der Autofahrer auf Höhe der Einmündung zum Flurweg mit seinem Pkw zunächst an, um mehreren Schulkindern das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen.

Der zwölfjährige Bub hatte die Straße noch nicht vollständig überquert

Er fuhr jedoch offenbar danach zu früh an und streifte dabei mit seinem Wagen das Bein eines 12-jährigen Jungen, welcher die Fahrbahn noch nicht vollständig überquert hatte. Dabei zog sich der Schüler leichte Verletzungen zu.

Zeugen die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schongau unter der Nummer 08861/23460 zu melden.