Wegen eines Graffito mit einer brutalen Botschaft hieß es am Montag für 2000 Schüler in Marktoberdorf: Keiner darf in die Schule. So lief der Polizeieinsatz ab.

04.07.2022 | Stand: 21:34 Uhr

Fast gespenstische Stille herrscht am Montag um 7.30 Uhr am Schulzentrum in Marktoberdorf. Stille, die nur das Prasseln das Regens, das Knistern eines Polizeifunkgeräts – oder eine Ansage am menschenleeren Bahnhalt Schulzentrum durchbricht. Wegen einer möglichen Gefahrenlage ist das Schulzentrum vor Schulbeginn von der Polizei abgeriegelt worden. An Realschule, Gymnasium, Mittel- und Don-Bosco-Schule fällt der Unterricht aus.

