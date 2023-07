Unterthingauer Gemeinderat verweigert nachträgliche Genehmigung für Schwarzbauten

Um schwarz gebaute An- und Neubauten geht es im Marktrat von Unterthingau. Warum die Räte nachträgliche Genehmigungen verweigern.

28.06.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Der Marktgemeinderat Unterthingau sollte nun erneut mehrere An- beziehungsweise Erweiterungsbauten eines Anwesens in Oberthingau nachträglich genehmigen. Es handelte sich dabei um den Anbau eines Kälberstalles an die bestehende Garage sowie um eine Erweiterung der bestehenden Garage auf der Nordseite als sogenannte Solardachvorrichtung und um den Neubau eines Nebengebäudes für Hackschnitzelheizung und -bunker.

Auf der Planzeichnung, die den Räten vorlag, ist jedoch ein Ziegeldach ohne Photovoltaik-Module dargestellt. Im Luftbild ist zudem ersichtlich, dass derzeit nur das südseitige Dach des Gebäudes mit PV-Modulen belegt ist. Elisabeth Schoder vom Bauamt des Marktes wies darauf hin, dass bereits im Jahr 2014 bei einer Baukontrolle festgestellt wurde, dass diese Bauten ohne Genehmigung errichtet, erweitert beziehungsweise umgebaut worden waren.

Bezüglich landwirtschaftlicher Privilegierung habe dann das Landwirtschaftsamt im November 2019 mitgeteilt, dass derzeit nicht von einem nachhaltigen landwirtschaftlichen Betrieb auszugehen ist. Aufgrund des geringen Gesamtumsatzes sei weder ein nachhaltig erwirtschafteter Gewinn noch ein maßgeblicher Beitrag zur Existenzsicherung zu erwarten. Deshalb sei das Vorhaben als nicht landwirtschaftlich privilegiert einzustufen.

Eine gewerbliche Nutzung der Maschinenhalle wurde bereits 2015 untersagt.

Schwarzbauten in Unterthingau: Gemeinderat lehnt Anträge einstimmig ab

Zudem wurde der Antragsteller aufgefordert, das Nebengebäude mit Container rückstandslos zu beseitigen und die Garage innerhalb von sechs Monaten auf das genehmigte Maß zurückzubauen. Es folgten Zwangsgeldandrohungen sowie ein gerichtliches Klageverfahren, das abgelehnt wurde, womit die Beseitigungsanordnung rechtskräftig ist. (Lesen Sie auch: Für die Ponyranch in Weißensee ist eine Lösung in Sicht)

Im Jahr 2019 wurde dem Antragsteller vom Bauamt nochmals schriftlich dargelegt, dass eine Baugenehmigung für das Blockheizkraftwerk mit Hackschnitzellager sowie für Erweiterungen der Garage nicht in Aussicht gestellt werden kann, da das Vorhaben nicht privilegiert ist.

Im Jahr 2020 folgte eine weitere Beseitigungsanordnung mit Zwangsgeld. Im selben Jahr ging ein Bauantrag unter anderem zum Einbau einer Hackschnitzelheizung in der bestehenden Maschinenhalle ein, was mit Bescheid vom 11. August 2020 abgelehnt wurde. (Lesen Sie auch: Unterthingau plant drei Millionen an Investitionen: Das sind die Themen im Haushalt)

Eine Genehmigung könne laut Auffassung des Bauamtes nicht in Aussicht gestellt werden, da der Antragsteller in einer Nachbargemeinde wohnt und dort einen Mietpark für die Vermietung von Baumaschinen sowie für Baudienstleistungen betreibt. Die Wohnungen des Oberthingauer Anwesens seien alle vermietet. Einstimmig lehnten die Räte daraufhin die beantragten nachträglichen Genehmigungen ab.