Schwere Strecke am See: Trio aus dem Ostallgäu beim Garda Trentino Trail

Der RC Allgäu aus Günzach ist mit drei Läufern beim Garda Trentino Trail dabei gewesen. Was das Trio aus dem Ostallgäu in Italien erlebt hat.

22.05.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Als italienische Meisterschaft war der Garda Trentino Trail ausgeschrieben, aber auch Läuferinnen und Läufer des RC Allgäu aus Günzach (Ostallgäu) nahmen daran teil. Gisela Haggenmiller und Reinhard Kral gingen bei der siebten Auflage des Wettbewerbs an den Start. Von den vier angebotenen Strecken zwischen 60 Kilometern und 3500 Höhenmetern bis zum Lauf über elf Kilometer entschieden sich die beiden Allgäuer für den Tenno Trail über 28 Kilometer mit 1700 Höhenmetern. (Lesen Sie dazu auch: Laura Zimmermann aus Marktoberdorf wird „Eisenfrau“)

Steil bergauf durch eine malerische Landschaft

Die Strecke führte von Arco über malerische Landschaften, steile Anstiege, Wege durch Weinberge zum Tenno See und über Waldwege, Berghänge und Pfade steil zurück nach Arco. Im Ziel waren ihnen die 1700 Höhenmeter anzumerken, jedoch überwog das Erlebnis, diese Strecke gelaufen zu sein.

Die Ergebnisse der Günzacher Teilnehmer

Reinhard Kral kam mit einer Zeit von 4.19,00 Stunden ins Ziel und belegte damit den 83. Platz in der Gesamtwertung. Gisela Haggenmiller bewältigte die Strecke in 4.59,48 Stunden und erreichte den 44. Platz in der Frauenwertung. Sehr zum Leidwesen der beiden gab es keine Altersklassenwertung, denn dann hätte Kral den zweiten Platz und Gisela Haggenmiller als mit Abstand älteste Teilnehmerin sogar den Sieg erzielt.

Thomas Eichner, der dieses Mal für den RC Aichach antrat, komplettierte die Gruppe. Seine Zeit betrug 4.59,36 Stunden. Gisela begleite ihren Cousin die letzten drei Kilometer bis ins Ziel, das sie gemeinsam durchliefen. Dort wurde das Trio von ihren zahlreich mitgereisten Fans empfangen und mit Sekt gefeiert. Alle drei Athleten waren sich einig, dass sie eine solch schwere und anspruchsvolle Strecke noch selten gesehen und gelaufen waren, lobten aber die gute Organisation der Veranstaltung.

Am Ufer des Gardasees ließen Läufer und Fans die schönen Tage ausklingen.

