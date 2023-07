Schwerer Motorrad-Unfall auf der B12 bei Kraftisried

Bei einem Ausflug im Ostallgäu gerät ein Motorrad auf der B12 ins Schleudern. Der Fahrer stürzt, sein Motorrad schlittert auf der Straße aber noch weiter.

17.07.2023 | Stand: 12:43 Uhr

Am Sonntagnachmittag ist ein Motorradfahrer auf der B12 bei Kraftisried (Kreis Ostallgäu) ins Schleudern geraten und hat sich schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war der 43-Jährige nahe Unterthingau in Richtung Kaufbeuren unterwegs, als sein Motorrad ins Schleudern geriet. Der Mann stürzte, das Motorrad schlitterte aber weiter.

43-Jähriger bei Motorrad-Unfall nahe Kraftisried schwer verletzt

Rechts von der zweispurigen Straße rutschte das Motorrad in einen Wildschutzzaun. Mit schweren Verletzungen musste der Fahrer sich in einer Klinik behandeln lassen. Andere Verletzte gab es bei dem Unfall keine. Der Schaden am Motorrad liegt bei rund 7000 Euro.

