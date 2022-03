Schweres Spiel: Die SG Biessenhofen-Marktoberdorf muss auswärts in Ottobeuren ran

Die SG Biessenhofen/Marktoberdorf muss gegen den Tabellendritten Ottobeuren ran. Die Ostallgäuer Abwehr will in dem Bezirksoberliga-Match stehen wie eine Eins.

Das Handballgeschehen im Alpenvorland war in den vergangenen Wochen von zahlreichen coronabedingten Spielausfällen, Verlegungen und Zuschauerbeschränkungen geprägt. Am Samstag, 12. März, nehmen fünf Teams der SG Biessenhofen/ Marktoberdorf erneut Anlauf, die Punktspielrunde fortzusetzen.

Aufstiegsaspirant Ottobeuren empfängt Kellerkind aus dem Ostallgäu

Vor einer schweren Aufgabe steht dabei die erste Männermannschaft der SG, die am Samstag um 15.45 Uhr bei der Landesligareserve des TSV Ottobeuren antreten muss. Diese steht mit 6:2 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz der Bezirksoberliga und hat gute Aussichten, die Qualifikation zur Aufstiegsrunde zu schaffen.

Die bislang noch sieglose Truppe der Ostallgäuer Spielgemeinschaft kann sich in dieser Partie nur eine Chance ausrechnen, wenn die Abwehr kompakt steht und den variantenreich spielenden Ottobeurer Angriff mit seinen starken Flügelstürmern in den Griff bekommt. Im Vorspiel (22:25) gelang dies für 50 Minuten ganz gut. (Lesen Sie auch: Den Männern der SG Biessenhofen-Marktoberdorf bleibt die Rote Laterne.)

Jugendspiele der SG Biessenhofen/Marktoberdorf in Marktoberdorf

In der Sporthalle in Marktoberdorf sind zwei Jugendspiele vorgesehen. Um 11.30 Uhr hat die weibliche C- Jugend die Alterskolleginnen des TSV Landsberg zu Gast, und um 15.30 Uhr empfangen die A-Juniorinnen den TSV Pfronten. Auswärtsspiele bestreiten die männliche C- Jugend (16 Uhr in Buchloe) und die E-Jugend (13 Uhr, Ottobeuren). Das Landesligafrauenteam ist am Wochenende spielfrei.