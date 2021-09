Wasser von allen Seiten: So lief die Segelregatta auf dem Forggensee für das Segler-Paar aus Marktoberdorf

Das Wetter hat die Regattapläne durchkreuzt und nur eine Wettfahrt auf dem Forggensee zugelassen. Die Kujans aus Marktoberdorf belegen den dritten Platz.

04.09.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Wasser von oben, Wasser von den Seiten und unter den Schiffen war sowieso Wasser. Die Segler hatten sich wahrlich idealeres Wetter und eine schönere Aussicht – am besten auf die Königsschlösser – gewünscht für die Königs Trophy auf dem Forggensee. So blieb es am Ende der Ranglistenregatta bei nur einer von fünf geplanten Wettfahrten mit dem Kielzugvogel (KZV), die der Segelclub Füssen-Forggensee (SCFF) bis zu Ende laufen lassen konnte. Die Lokalmatadore Herbert und Elisabeth Kujan aus Marktoberdorf wurden Dritte.