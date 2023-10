Sehenswürdigkeiten gibt es in Marktoberdorf auch zum Hören

Per Handy führt eine neue Attraktion durch Marktoberdorf. 13 wichtige Punkte der Stadtgeschichte werden erläutert. Für wen die Lauschtour gedacht ist.

19.10.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Statt großer Fabrikhallen, aus den Traktoren in allen Varianten und PS-Stärke rollen, Produktionsstätten für Tuche aus feinster Seide. So hätte es vielleicht heutzutage sein können, wenn das Experiment von Kurfürst Clemens Wenzeslaus von Erfolg gekrönt gewesen wäre. War es aber nicht. Die Seidenspinner - eine Schmetterlingsart aus China, aus deren Kokon der feine Faden gewonnen wird – wollten nicht heimisch werden. Die Maulbeerbäume, ihr Lebensraum, am Fuße des Schlossbergs erinnern noch an den Versuch. Auch das ist bei der Lauschtour zu erfahren, die in Marktoberdorf seit diesen Tagen per Handy durch die Stadt zu wichtigen Sehenswürdigkeiten führt.

