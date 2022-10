Sehr erfolgreiche Aktion Baumpatenschaften in Marktoberdorf geht weiter

Die Stadt Marktoberdorf setzt ihre Aktion Baumpatenschaften fort. Die Bevölkerung kann sich wieder dran beteiligen. Diesmal sollen Kinder die Gewächse pflanzen.

14.10.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Kurz vor Weihnachten 2021 hat die Stadt Marktoberdorf die Aktion Baumpatenschaften ins Leben gerufen. Es wurde ein riesiger Erfolg. Deshalb wird sie nun wiederholt. Allerdings ist der Schwerpunkt bei den Paten diesmal etwas anders gesetzt. (Lesen Sie auch: Sie helfen dabei, Marktoberdorfs Wald aufzuforsten: Rösle-Azubis pflanzen 134 Bäume.)

800 Baumpatenschaften waren in Marktoberdorf sehr schnell zustande gekommen

Innerhalb kürzester Zeit waren über 800 Patenschaften zustande gekommen. Das rege Interesse kam sowohl über Privatpersonen als auch von etlichen Firmen. Im April pflanzten die Paten in Hattenhofen unter Anleitung der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) die jungen Setzlinge. Die beste Pflanzzeit ist bei den Gehölzen wie bei den Stauden der Herbst, bei frostempfindlichen Pflanzen das Frühjahr. (Lesen Sie auch unseren ersten Artikel zu dem Thema: Stadt Marktoberdorf verkauft jetzt Baumpatenschaften als Weihnachtsgeschenk.)

Weil im Frühjahr nicht alle Bäume gepflanzt werden konnten und schon wieder neue Patenschaften abgeschlossen wurden, steht nun ein neuer Termin an. Bei dem sind vor allem die Kindertageseinrichtungen gefragt. Dieses Mal sollen neben den Firmenspendern auch die kleinen Paten ran an den Spaten, um den Waldbestand in der Region für die Zukunft zu sichern.

"Die Kita-Kinder lernen damit, wie wichtige eine intakte Umwelt ist und wie man sie mitgestaltet"

„Die Kita-Kinder lernen damit die Wichtigkeit einer intakten Umwelt und die Möglichkeit kennen, diese aktiv mitzugestalten“, heißt es im Schreiben der Stadt. Schließlich eigne sich dafür nichts besser, als selbst einen Baum zu pflanzen.

„Das Besondere an einer Baumpatenschaft ist, dass man nicht nur sich selbst, sondern auch noch der Allgemeinheit damit Gutes tut“, sagt Projektleiterin Claudia Maier aus der Abteilung Tourismus. „Die Aufforstung unserer heimischen Wälder, die Förderung der biologischen Vielfalt und die Speicherung von CO2 in Bäumen sind nur einige der ausnahmslos positiven Begleiterscheinungen. Zudem profitieren auch die Einwohner und Besucher durch den Erholungswert einer intakten Flora und Fauna.“

"Auch als Geschenk für Firmenkunden eignen sich Baumpatenschaften hervorragend"

Nach wie vor können alle Bevölkerungsgruppen das Projekt unterstützen. „Auch als Firmenkundengeschenk oder als Aktion für die eigenen Mitarbeitenden eignen sich die Baumpatenschaften hervorragend“, so Claudia Maier.

Weitere Informationen unter Telefon 08342/ 400845 von 8 bis 12.30 Uhr beziehungsweise unter diesem Link im Internet.