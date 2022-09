Sehr umtriebige Taekwondokas

Viele Medaillen für die TG Allgäu bei drei Turnieren

06.09.2022 | Stand: 16:42 Uhr

In den letzten fünf Wochen haben die Wettkämpfer der Taekwondo Gemeinschaft Allgäu an drei Turnieren teilgenommen und dabei einige Medaillen gesammelt. Besonders Robert Triebel (Kaufbeuren), Lukas Kron (Mauerstetten) und Riccardo Wild ( Marktoberdorf) zeigten starke Leistungen.

Sie bestritten Kämpfe bei den „Bavaria Open“ in Nürnberg, dem „Internationalen Bodensee Cup“ in Friedrichshafen und beim „2. Bayernpokal“ in Nürnberg. Dabei gewann Triebel (63 Kilo) dreimal Bronze, Kron (45 Kilo) zweimal Bronze und Wild (37 Kilo) einmal Gold und einmal Bronze. Beim Bayernpokal in Nürnberg holte Wild Gold, für Kron und Triebel gab es jeweils Bronze. Betreut wurden sie von Leon Binder (Marktoberdorf) und Stefanie Grünauer (Garmisch-Partenkirchen).

Nun stehen für die drei jungen Gymnasiasten die Sommerferien und Abschlussfeiern mit den verschiedenen TGA-Abteilungen an. Nach einer kurzen Erholungsphase beginnt dann die zweite Saisonhälfte. Ende August findet das einwöchige Trainingslager in Porec (Kroatien) statt, an dem sich zahlreiche Allgäuer mit Taekwondo, Laufeinheiten, Krafttraining und Zumba, beteiligen.