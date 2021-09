Sein Abi-Schnitt 0,69: Überflieger aus Wald zieht ins Maximilianeum ein

Marco Schmid hat mit dem besten jemals in Marktoberdorf erzielten Abitur Schulgeschichte gesrieben. Für seine herausragenden Leistungen wird er jetzt belohnt.

21.09.2021 | Stand: 11:47 Uhr

Marco Schmid aus Wald gehört zu den acht ausgewählten Abiturienten in Bayern, die in München studieren und dabei kostenlos im Maximilianeum wohnen dürfen. Diese einzigartige Auszeichnung geht jedes Jahr an acht Absolventinnen und Absolventen des aktuellen Abiturjahrgangs, die durch ihre herausragenden Leistungen die Aufnahme in die Stiftung Maximilianeum und in die Wittelsbacher Jubiläumsstiftung geschafft haben. Marco Schmid hatte heuer in Marktoberdorf Schulgeschichte geschrieben: Mit 896 von insgesamt 900 erreichbaren Punkten schrieb er das beste Abitur in der Geschichte des Marktoberdorfer Gymnasiums. Sein Abiturschnitt lag somit rechnerisch bei 0,69.

In fünf Fächern die Bestnote

Im Interview mit der Allgäuer Zeitung machte Schmid im Sommer nicht viel Aufhebens um seine herausragenden Leistungen. Schmid schaffte in allen fünf Abiturfächern die Bestnote. „Ich freue mich natürlich, auch mein Umfeld ist entsprechend begeistert“, sagt der 18-Jährige. Mit einem solch außergewöhnlichen Ergebnis habe er nicht gerechnet. „Selbst wenn man ein gutes Gefühl hat, ist man sich immer etwas unsicher.“ Allerdings sei es ihm weniger um die Note als um die Fächer gegangen: „Die liegen mir am Herzen“, sagt der 18-Jährige. Auch er habe sich vor den Prüfungen zum Lernen hinsetzen müssen, beschäftige sich aber auch darüber hinaus gerne mit den Themen.

Er will Mathe und Philosophie studieren

Nun möchte der 18-jährige Ostallgäuer sein Studium der Mathematik und Philosophie in München beginnen. Ihm sei es schwer gefallen, die Studienfächer auszuwählen, weil ihn so vieles interessiere: „Sich zu entscheiden, heißt auch immer zu verzichten.“ Mit den beiden Fächern fühle er sich nun aber „breit und gut aufgestellt“. Dass dies eine passende Kombi für ihn ist, habe er bereits im vergangenen Jahr festgestellt, erzählt der Walder. Denn Schmid absolvierte ein Semester lang ein Frühstudium an der Universität Augsburg – für besonders begabte und interessierte Schülerinnen und Schüler.

Kostenlos in München wohnen

Was er später einmal beruflich machen will, weiß der 18-Jährige noch nicht. „Jetzt freue ich mich erst mal auf mein Studium und viele spannende Themen.“ Und zu diesem Studium darf Schmid nun in das Maximilianeum in München einziehen, das auch Sitz des bayerischen Landtags ist. Wer dort aufgenommen ist, erhält freie Kost und Logis. Darüber hinaus fördert die Stiftung Auslandsaufenthalte, unter anderem in Paris oder Oxford. Zudem erkunden die Maximilianeer jährlich eine sehenswerte Region Europas. Auch Sprachkurse zählen zum festen Angebot der Stiftung.

Kultusminister Michael Piazolo sagte: „Ich gratuliere diesen besonders talentierten, engagierten und interessierten acht jungen Menschen zu ihren großartigen Leistungen. Das Stipendium eröffnet ihnen vielfältige Chancen und ermöglicht wertvolle Begegnungen und Erfahrungen.“

