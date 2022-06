Seit 25 Jahren Mesnerin: Brunhilde Friedrich aus Thalhofen verpasst keinen Gottestdienst

Brundhilde Friedrich in nun seit 25 Jahren Mesnerin in der St. Michael Kirche in Thalhofen. Was sie an der Arbeit so schätzt.

13.06.2022 | Stand: 05:30 Uhr

„Undenkbar wäre jeder Gottesdienst, jede Beerdigung, jede Taufe und jeder Rosenkranz ohne ihren Einsatz.“ Mit diesen Worten dankt der Thalhofener Pfarrer Biju Joseph der Mesnerin Brundhilde Friedrich für 25 Jahre unermüdlichen Einsatz für die Kirche und die Pfarrei St. Michael. Im Jahr 1997 trat sie ihren Dienst an. Zu der Zeit, als auch die große Pfarrgemeinschaft zusammen mit Leuterschach, Geisenried und Wald (Ostallgäu) gegründet wurde – die Erste in der Diözese Augsburg. (Lesen Sie dazu auch: Bischof Bertram Meier weiht Ostallgäuer zum Diakon: "Mach was draus!"

