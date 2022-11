Seit 40 Jahren Partnerstädte: Das verbindet Görisried mit Aizenay in Frankreich

Görisried feierte seine Freundschaft mit der französischen Stadt Aizenay. Die Gäste bekamen eine Tour durch den Ort - auch Allgäuer Bier durfte nicht fehlen.

03.11.2022 | Stand: 04:00 Uhr

47 Gäste sind aus der französischen Stadt Aizenay in der Vendée (etwa 60 Kilometer von Nantes entfernt) für eine Woche ins Allgäu gekommen, um gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern Görisrieds die inzwischen 40-jährige Partnerschaft zwischen den beiden Kommunen zu feiern. Dabei treffen sich nicht nur Altbekannte wieder. Viele der Gäste sind zum ersten Mal mit nach Görisried gekommen. Auch eine Gruppe Jugendlicher war dabei.

Bürgermeister Dr. Stephan Bea begrüßte die Gäste bei einem kleinen Empfang im Rathaus. In französischer Sprache stellte er die Gemeinde mit ihren Einrichtungen vor, bevor es zu einem Rundgang ins neue Gewerbegebiet „In der Lache“ ging. Dort hatte Helmut Hotter, der einst mit dem ebenfalls anwesenden Gabriel Favré den Grundstein für diese Städtepartnerschaft gelegt hat, eine Besichtigung bei der Firma SBM Maschinen GmbH organisiert.

SBM Maschinen GmbH in Görisried führt Gäste durch die Werkhallen

Firmenvertreter Michael Steinbeck erläuterte, dass in einer der beiden Werkhallen der Maschinenbau untergebracht ist. Dort werden unter anderem Maschinen zum Zerkleinern von Essenresten hergestellt, aber auch solche, die in Biogasanlagen eingesetzt werden. In der zweiten Halle ist alles untergebracht, was mit Luftfahrt zu tun hat.

Im Schauraum waren drei Tragschrauber ausgestellt, für die sich die Gäste sehr interessierten. Insgesamt 13 dieser Tragschrauber hat die Firma gebaut und alle anschließend auch verkauft, erzählte Steinbeck. Inzwischen wurde der Bau dieses Fluggeräts jedoch eingestellt. Die Firma konzentriert sich auf die Entwicklung eines kleinen Helikopters für einen oder zwei Mann, der zur Überwachung von Pipelines und auch von Vieh eingesetzt werden kann. Im Schauraum war lediglich eine Helikopterkabine ausgestellt. So konnte die Größe des Fluggeräts eingeschätzt werden.

Auch das Feuerwehrhaus und der Bauhof in Görisried werden besichtigt

Mit der Produktion werde erst begonnen, wenn der dazu benötigte Sonderflugplatz am Gebäude genehmigt worden ist, erzählte Steinbeck. Die Gäste konnten jedoch Einzelteile samt Flugturbinen sowie die zur Prüfung der Motoren notwendigen Schallkabinen besichtigen. Steinbeck musste viele Fragen beantworten. Anschließend wurden das neue Feuerwehrhaus und der gemeindliche Bauhof daneben besichtigt. Kommandant Martin Häring erläuterte die beiden Autos der Wehr samt den einzelnen Gerätschaften. Das war für die Jugend interessant. Zum Schluss überreichte er als Gastgeschenk einen Feuerwehrkrug. Und nach dem Mittagessen im Gasthof Hirsch ging’s bei Sonnenschein zur Alpseebergwelt in Immenstadt.

Lesen Sie auch